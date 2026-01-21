Ataques de tiburón en Australia dejan a menor con muerte cerebral y obligan a cerrar playas

Un menor permanece con muerte cerebral tras un ataque de tiburón en Sídney. Otros tres incidentes llevaron al cierre preventivo de playas en Australia. [Imagen con fines ilustrativos]

Un niño de 12 años atacado por un tiburón en el puerto de Sídney permanece internado en el Hospital Infantil de esa ciudad con diagnóstico de muerte cerebral. La policía de Nueva Gales del Sur informó que el estado de salud es irreversible y que no se registraron cambios desde el ingreso médico.

El ataque ocurrió a las 4:20 p. m. del domingo, en el Parque Nielsen, en la zona este de Sídney. El menor saltó desde una saliente rocosa de unos seis metros hacia el agua. En ese momento, un tiburón, presuntamente tiburón toro, lo atacó y le causó heridas graves en ambas piernas.

El niño sobrevivió al ataque inicial debido a la reacción de uno de sus amigos. El acompañante ingresó al agua y logró arrastrarlo hasta las rocas mientras el animal aún nadaba cerca del lugar.

Cuatro ataques en tres días

El caso del menor fue el primero de cuatro incidentes con tiburones registrados en un lapso de tres días en Nueva Gales del Sur. Versiones iniciales indicaron el fallecimiento del niño. Un familiar cercano confirmó posteriormente que seguía con vida, aunque con muerte cerebral.

El hecho generó conmoción en la comunidad. Amigos y familiares organizaron una campaña de recaudación de fondos para apoyar a la familia, ya que varios parientes residen fuera de Australia y requieren viajar al país. Una academia de fútbol, donde el menor entrenó durante siete años, publicó mensajes de homenaje en redes sociales y lo describió como un alumno dedicado y apreciado.

Surfista herido en Manly

La noche del lunes ocurrió otro ataque grave en la playa North Steyne, en Manly. El surfista Andre de Ruyter, de 27 años, fue atacado por un tiburón toro mientras practicaba surf. Bañistas lo sacaron del agua y le brindaron primeros auxilios.

El joven fue trasladado en condición crítica al Hospital Royal North Shore, donde recibió transfusiones de sangre. Autoridades de ambulancias describieron la atención como rápida y coordinada.

Este miércoles, la familia de De Ruyter comunicó que el surfista mostró una recuperación considerada impresionante y que su condición es estable. También solicitó respeto a la privacidad durante el proceso de recuperación.

Otros incidentes recientes

En el mismo período se registraron otros dos encuentros. Un niño de 11 años cayó de su tabla en Dee Why luego de que un tiburón mordiera el equipo. El menor no resultó herido. En Point Plomer, en la costa norte central del estado, un hombre de 39 años sufrió un ataque leve cuando el animal golpeó su tabla y su traje de buceo.

Factores de riesgo y cierre de playas

Biólogos marinos del Departamento de Industrias Primarias indicaron que las marcas de mordidas en las tablas corresponden a tiburones toro. La temporada de mayor presencia de esta especie en Sídney se extiende entre enero y febrero.

Las lluvias intensas recientes aumentaron la turbidez del agua y el ingreso de agua dulce al puerto. Autoridades de seguridad describieron estas condiciones como un escenario propicio para ataques.

Tras los incidentes, los salvavidas instalaron señales de advertencia, desplegaron motos acuáticas y drones y ordenaron el cierre de todas las playas de Northern Beaches. Las autoridades recomendaron evitar el nado en aguas turbias o con baja visibilidad. Las playas permanecerán cerradas por al menos 24 horas, mientras continúan las evaluaciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.