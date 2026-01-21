Ciencia

Ataques de tiburón en Australia dejan a menor con muerte cerebral y obligan a cerrar playas

El ataque en el puerto de Sídney activó alertas sanitarias y de seguridad tras registrarse otros tres encuentros con tiburones en Nueva Gales del Sur

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un menor permanece con muerte cerebral tras un ataque de tiburón en Sídney. Otros tres incidentes llevaron al cierre preventivo de playas en Australia.
Un menor permanece con muerte cerebral tras un ataque de tiburón en Sídney. Otros tres incidentes llevaron al cierre preventivo de playas en Australia. [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAustraliatiburón
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.