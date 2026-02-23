Ciencia

Astrónomos monitorean en tiempo real los restos de un cohete que se desintegró en la atmósfera

Un rastro metálico detectado a casi 100 km de altura reveló por primera vez la huella química de un cohete en plena reentrada

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos confirmaron por primera vez en tiempo real la huella metálica de un cohete en la alta atmósfera. Imagen con fines ilustrativos.
Científicos confirmaron por primera vez en tiempo real la huella metálica de un cohete en la alta atmósfera. Imagen con fines ilustrativos. (Kyle Montgomery  / @Kyle_M_Photo/Wikimedia Commons)







