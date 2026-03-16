Astronauta de la NASA pasó 178 días en el espacio y descubrió lo que llama ‘la gran mentira’ sobre la Tierra

El astronauta Ronald Garan, tras 178 días en el espacio, sugiere reorganizar nuestras prioridades para proteger el planeta.

El exastronauta de la NASA Ron J. Garan Jr. aseguró que su experiencia en el espacio le permitió comprender una idea que cuestiona la forma en que la humanidad organiza su civilización. Tras permanecer 178 días en la Estación Espacial Internacional y recorrer más de 114.263.424 kilómetros, afirmó que la sociedad opera bajo una premisa que considera equivocada.

Durante su misión orbital, el ingeniero y excombatiente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos experimentó el llamado efecto perspectiva. Investigadores utilizan este concepto para describir un cambio cognitivo que altera la percepción humana sobre la fragilidad del planeta y la relación entre los sistemas naturales y la vida humana.

Desde la cúpula de la estación espacial, Garan observó fenómenos naturales como tormentas eléctricas y auroras con una proximidad que calificó como impactante. Sin embargo, el momento que marcó su reflexión ocurrió cuando vio la delgada atmósfera terrestre que envuelve el planeta.

El exastronauta describió esa capa gaseosa como una franja extremadamente fina. Según su explicación, se asemeja a una superficie tan delgada como una hoja de papel que protege toda forma de vida en la Tierra. Esa imagen lo llevó a cuestionar la forma en que la humanidad establece sus prioridades.

Garan indicó que, desde el espacio, no se observan fronteras, mercados ni sistemas económicos. Lo que sí resulta evidente es el sistema natural que sostiene la vida del planeta.

A partir de esa observación, sostuvo que la sociedad trata los sistemas de soporte vital de la Tierra como si fueran una extensión subordinada de la economía global. Según su análisis, ese enfoque invierte el orden lógico de las prioridades.

El astronauta explicó que la realidad física muestra un esquema diferente. En ese modelo, el planeta sustenta a la sociedad y la sociedad sostiene la economía. Sin embargo, el sistema actual actúa como si la economía fuera la base que mantiene a la sociedad y al propio planeta.

Garan señaló que esa distorsión influye en problemas globales como el cambio climático, la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

El exmiembro de la NASA también afirmó que los desafíos ambientales actuales no son problemas aislados. Según su planteamiento, representan síntomas de una falla estructural en la percepción humana sobre la relación con el ecosistema.

Para explicar esta idea, recurrió a una analogía con el mito de la caverna de Platón. En esa comparación, la humanidad cree observar la realidad completa. En realidad, solo percibe una representación limitada y distorsionada del mundo.

De acuerdo con Garan, esta falta de perspectiva dificulta la implementación de soluciones duraderas a las crisis globales.

El astronauta propuso adoptar lo que denominó una perspectiva orbital. Este enfoque implica reconocer la interdependencia entre todos los sistemas que sostienen la vida en la Tierra. Según explicó, no se trata de una reflexión filosófica sino de un principio respaldado por la ciencia.

En ese contexto, señaló que cualquier alteración en una parte del sistema planetario termina por afectar al resto.

Para aplicar este cambio de visión, Garan sugirió una técnica conocida en el cine como dolly zoom. Este recurso consiste en alejarse de la escena para observar el panorama completo sin perder los detalles cercanos.

Según el exastronauta, este ejercicio mental permite analizar los desafíos del planeta desde una escala multigeneracional, sin dejar de considerar la responsabilidad sobre el presente.

Garan también indicó que superar la división entre “nosotros y ellos” representa un paso necesario en el proceso evolutivo de la humanidad.

A su juicio, cuando la humanidad alcance una masa crítica de conciencia sobre su naturaleza interconectada, aumentará la capacidad de enfrentar las amenazas globales.

La visión del planeta como una unidad en el cosmos se consolidó con la histórica imagen Earthrise, captada en 1968 durante la misión Apolo 8. Para Garan, esa fotografía continúa como uno de los recordatorios más poderosos sobre la posición de la humanidad en el universo.

El exastronauta explicó que esa imagen refleja una idea central de su reflexión: la humanidad no solo existe dentro del universo. Según su planteamiento, la especie humana representa una forma en que el propio universo toma conciencia de sí mismo.

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