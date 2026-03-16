Ciencia

Astronauta de la NASA pasó 178 días en el espacio y descubrió lo que llama ‘la gran mentira’ sobre la Tierra

Tras seis meses en la Estación Espacial Internacional, Ron Garan explicó cómo la vista de la Tierra lo llevó a cuestionar el modelo que organiza la sociedad

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Por La Nación / Argentina / GDA
El astronauta Ronald Garan, tras 178 días en el espacio, sugiere reorganizar nuestras prioridades para proteger el planeta.
El astronauta Ronald Garan, tras 178 días en el espacio, sugiere reorganizar nuestras prioridades para proteger el planeta. (Instagram: @astro.rongaran)







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