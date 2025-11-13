Así sonaba realmente Zac Efron en ‘High School Musical’: video inédito sorprende a fans tras 20 años

A dos décadas del estreno de High School Musical, un video viral reveló por primera vez cómo habría sonado Zac Efron si hubiera cantado con su verdadera voz en el musical que lo lanzó a la fama. La escena muestra la interpretación de la canción Get’cha Head in the Game, esta vez con la voz original del actor.

La filtración, difundida en plataformas sociales, generó reacciones intensas entre los seguidores de la saga. En la versión difundida, se escucha la voz cruda de Efron en toda la duración de la canción. Usuarios en línea calificaron la calidad vocal como débil y celebraron la decisión de Disney de utilizar otra voz para el corte final.

Desde su lanzamiento en 2006, High School Musical se convirtió en un fenómeno juvenil. Sin embargo, no todos sabían que Zac Efron no fue quien cantó realmente las canciones interpretadas por su personaje Troy Bolton. En su lugar, la producción utilizó la voz del cantante canadiense Drew Seeley, quien también audicionó para el papel principal.

Original demo of "Get'cha Head in the Game" with the vocals of Zac Efron leak online. 20 years after the release we can finally hear his voice.



With the date from June 2005 the song has some different adlibs and the instrumental was still under production. #HSM20 pic.twitter.com/Tfa2vlVM4P — High School Musical Fan Archive (@archive_hsm) November 11, 2025

Según declaraciones del director Kenny Ortega, las canciones ya estaban compuestas antes de que se eligiera a Efron para el elenco. Aunque el actor sabía cantar y tenía una voz agradable, esta no coincidía con la propuesta musical escrita previamente, por lo que se optó por otra voz.

A pesar de no haber cantado en el primer filme, Efron sí utilizó su voz en las dos secuelas del musical, así como en otras producciones musicales como Hairspray y El gran showman.

Por su parte, Drew Seeley, quien interpretó a Troy Bolton en la gira teatral de High School Musical, reconoció que Efron fue una mejor elección para la pantalla, a pesar de que él también audicionó para el rol.

