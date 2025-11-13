Ciencia

Así sonaba realmente Zac Efron en ‘High School Musical’: video inédito sorprende a fans tras 20 años

Un clip que circula en redes revela la débil interpretación vocal original de Efron en una de las canciones más icónicas del musical

Por O Globo / Brasil / GDA
Un video filtrado muestra cómo sonaba Zac Efron en 'High School Musical' antes de ser doblado por Drew Seeley en 2006.
Un video filtrado muestra cómo sonaba Zac Efron en 'High School Musical' antes de ser doblado por Drew Seeley en 2006. (YouTube/DisneyMusicVEVO)







