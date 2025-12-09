Así logra el virus de la gripe entrar en las células: video revela detalle jamás visto

Una técnica de microscopía mostró por primera vez cómo el virus influenza invade una célula y cómo la célula actúa durante la infección. Imagen con fines ilustrativos.

Por décadas, la ciencia intentó explicar cómo el virus de la gripe (influenza) logra penetrar las células humanas. Ahora, una técnica pionera permitió ver por primera vez en alta resolución y en tiempo real ese proceso. El resultado fue un video inédito captado por investigadores de Suiza y Japón, que abre nuevas posibilidades para la virología.

El hallazgo se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y fue dado a conocer por el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich (ETHZ). Las imágenes muestran al virus en su ruta hacia el interior de una célula viva. En este trayecto, se reveló que la célula no se mantiene pasiva, como se pensaba, sino que participa de forma activa.

Estudios previos solo permitían observar fragmentos de la invasión viral. La microscopía electrónica, aunque precisa, requiere destruir la célula. Por su parte, la microscopía de fluorescencia no logra mostrar los detalles más pequeños.

La nueva técnica, llamada ViViD-AFM, combina microscopía de fuerza atómica (AFM) con microscopía confocal de fluorescencia. Esta unión permitió registrar en tiempo real y con precisión nanométrica cómo el virus influenza interactúa con la membrana celular.

La AFM detecta irregularidades en la superficie de la célula. La fluorescencia señala la ubicación del virus. Juntas, las tecnologías permitieron generar un video en el que se aprecia cada fase del proceso de infección.

La célula coopera sin querer

El video reveló que la membrana de la célula no espera de forma pasiva. Por el contrario, se mueve, se proyecta y forma ondulaciones. Estas acciones forman parte de un mecanismo que la célula emplea para absorber moléculas esenciales como colesterol, hierro u hormonas. El virus aprovecha esa función para entrar.

Se observó que el virus se mueve sobre la membrana como si “buscara el mejor punto” para entrar. Explora receptores moleculares, se une a uno, se suelta y se adhiere a otro, hasta localizar una región donde haya una mayor concentración de receptores. Esa zona permite que se forme una estructura de absorción más eficiente.

Cuando el virus logra fijarse, la célula activa la clatrina, una proteína estructural. Esta modifica la membrana y forma una especie de cráter que lo envuelve. Luego, la célula forma una vesícula, la cual transporta al virus hacia el interior. Allí, la vesícula se disuelve y libera al virus, que empieza el proceso de infección.

Las siete fases del proceso

El ingreso del virus influenza ocurre en siete pasos:

El virus toca la membrana y se fija a receptores específicos La célula forma una bolsa a su alrededor Proteínas estabilizan esa bolsa La bolsa crece hasta envolver al virus El virus queda dentro de una cápsula La célula traslada la cápsula al interior La cápsula se disuelve y libera al virus

Otro descubrimiento inesperado fue la reacción de la célula cuando el virus se aleja. En ese momento, la superficie celular aumenta sus ondulaciones, como si intentara alcanzar nuevamente al invasor. Esta reacción nunca se había observado en tiempo real.

Los científicos indicaron que esta técnica podría aplicarse en el estudio de otros virus, no solo de la influenza. También destacaron su potencial para analizar cómo actúan los antivirales, las vacunas o los anticuerpos en el instante en que un virus intenta invadir una célula.

Con esta posibilidad, se abre la puerta a evaluar de forma directa si un medicamento realmente impide la entrada de un virus. Esto podría acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos contra enfermedades virales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.