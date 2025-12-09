Ciencia

Así logra el virus de la gripe entrar en las células: video revela detalle jamás visto

Video muestra cómo el virus de la gripe entra en una célula en tiempo real. Técnica inédita revela detalles nunca antes vistos sobre el mecanismo de infección

Por O Globo / Brasil / GDA
Una técnica de microscopía mostró por primera vez cómo el virus influenza invade una célula y cómo la célula actúa durante la infección. Imagen con fines ilustrativos.
Una técnica de microscopía mostró por primera vez cómo el virus influenza invade una célula y cómo la célula actúa durante la infección. Imagen con fines ilustrativos. (Canva /Canva)







notas iaSUCGripeSaludInfluenza
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

