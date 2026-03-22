Ciencia

Así aprovechan la arena del desierto para producir materiales de construcción

Investigaciones y empresas transforman un material descartado en soluciones sostenibles para concreto, vivienda e infraestructura en zonas áridas

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Por O Globo / Brasil / GDA
La arena del desierto gana protagonismo en la construcción con tecnologías que reducen emisiones y aprovechan recursos locales.
La arena del desierto gana protagonismo en la construcción con tecnologías que reducen emisiones y aprovechan recursos locales. (Richard Mortel/Wikimedia Commons)







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