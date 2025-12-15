Ciencia

Así actúa el robot autónomo más pequeño del mundo, invisible a simple vista

Robots solares de tamaño microscópico operan sin cables y ejecutan tareas autónomas que amplían el alcance de la robótica moderna

Por O Globo / Brasil / GDA
Un proyecto estadounidense creó robots autónomos casi invisibles que funcionan con energía solar y prometen cambios en medicina e industria.
Un proyecto estadounidense creó robots autónomos casi invisibles que funcionan con energía solar y prometen cambios en medicina e industria. (Marc Miskin/Universidad de Pensilvania)







