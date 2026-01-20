Artemis II se prepara para despegar: siga aquí la transmisión en vivo de la histórica misión a la Luna

Artemis II busca validar sistemas clave en un viaje de diez días alrededor de la Luna con cuatro astronautas a bordo.

La NASA avanzó en los preparativos de Artemis II, la primera misión tripulada rumbo a la Luna desde 1972. El lanzamiento tentativo se fijó para el 6 de febrero de 2026 y la agencia habilitó una transmisión en vivo permanente del proceso previo.

El sábado 17 de enero de 2026, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) trasladó el cohete SLS y la nave Orion hasta la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. La maniobra permitió iniciar la fase final de preparación del primer vuelo lunar con astronautas en más de cinco décadas.

El traslado cubrió 6,4 kilómetros a bordo del Crawler-Transporter 2 y se extendió por cerca de 12 horas. La NASA informó que, durante los próximos días, ingenieros y personal técnico completarán los ajustes previos al ensayo general y al despegue oficial.

La agencia programó el ensayo general para el lunes 2 de febrero. En esa prueba se evaluarán las operaciones de carga de combustible y los procedimientos de cuenta regresiva. El equipo realizará el llenado con propulsores criogénicos, ejecutará la cuenta regresiva y ensayará el vaciado seguro del sistema.

¿En qué consiste la misión Artemis II?

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis. El objetivo consiste en llevar a cuatro astronautas a orbitar la Luna durante un vuelo de diez días. La misión permitirá validar en condiciones reales los sistemas de soporte vital, comunicaciones y navegación de la nave Orion con tripulación a bordo.

La tripulación la integran el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

La nave no aterrizará en la superficie lunar. Realizará una trayectoria de retorno libre alrededor del satélite natural, aprovechando la gravedad lunar para regresar a la Tierra. Tras esta validación, la NASA prevé avanzar con Artemis III, misión destinada a concretar el regreso humano a la superficie de la Luna.

¿Dónde ver la preparación del despegue?

La NASA activó una transmisión en vivo en su canal oficial de YouTube. La señal se mantiene activa las 24 horas del día desde el 7 de enero y muestra imágenes continuas del cohete durante el ensayo general y el despegue.

Aunque el lanzamiento se programó para el viernes 6 de febrero, la agencia mantiene abierta una ventana de lanzamiento que se extiende hasta abril de 2026.

