Ciencia

Arquitectos crean ladrillos con arena del desierto y reducen a la mitad el uso de cemento en la construcción

Innovación aprovecha recursos locales que antes se consideraban inútiles y abre nuevas posibilidades para una construcción más sostenible

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un proyecto nacido como tesis universitaria transformó arena del desierto en ladrillos y despertó interés internacional por su impacto ambiental.
Un proyecto nacido como tesis universitaria transformó arena del desierto en ladrillos y despertó interés internacional por su impacto ambiental. (Canva stock/Oksana Ti de Pexels/mcmr de Getty Images)







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