Arquitectos crean ladrillos con arena del desierto y reducen a la mitad el uso de cemento en la construcción

(Canva stock/Oksana Ti de Pexels/mcmr de Getty Images)

Un proyecto nacido como tesis universitaria transformó arena del desierto en ladrillos y despertó interés internacional por su impacto ambiental.

La industria de la construcción enfrenta un desafío ambiental de gran escala. El concreto genera cerca del 7% de las emisiones globales de dióxido de carbono, lo que impulsa la búsqueda de materiales y procesos más sostenibles.

En ese contexto, los arquitectos Máximo Tettamanzi y Alyina Ahmed desarrollaron una solución que aprovecha la arena del desierto de Emiratos Árabes Unidos para fabricar ladrillos. El hallazgo también permitió reducir en un 50% la cantidad de cemento utilizada en la mezcla.

Una pregunta que cambió el rumbo de la investigación

Tettamanzi, graduado de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires; y Ahmed, arquitecta nacida en India y criada en Dubái, coincidieron durante una maestría en la Architectural Association School of Architecture de Londres.

Como parte de su tesis, ambos analizaron cómo disminuir la huella de carbono de la construcción. Durante el proceso detectaron una aparente contradicción.

Emiratos Árabes Unidos está cubierto en gran parte por desierto. Sin embargo, importa arena de países como Malasia e Indonesia para construir.

La explicación está en las características físicas del material.

La arena del desierto sufre erosión causada por el viento. Ese proceso produce partículas redondeadas que dificultan la compactación del concreto. En contraste, la arena procedente de ríos posee formas irregulares que favorecen la adherencia de la mezcla.

Por esa razón, la arena local se consideraba inadecuada para la construcción.

Una inversión de $8.000

Los arquitectos obtuvieron dos subsidios que les permitieron reunir una inversión inicial de $8.000.

Con esos recursos iniciaron una investigación enfocada en desarrollar aditivos capaces de estabilizar la arena del desierto.

Durante meses realizaron numerosas pruebas sin resultados satisfactorios.

La situación cambió durante la pandemia.

Ahmed regresó a Dubái para cumplir el confinamiento con su familia. Allí convirtió el garaje de su vivienda en un laboratorio improvisado.

Utilizó arena de su propio jardín para realizar experimentos hasta encontrar una fórmula capaz de estabilizar la mezcla.

Posteriormente, los investigadores sometieron el material a pruebas de laboratorio para determinar su resistencia.

Los resultados confirmaron que cumplía con los estándares requeridos y que alcanzaba niveles comparables a los del concreto tradicional.

Un beneficio ambiental por partida doble

El descubrimiento aportó dos ventajas relevantes para la sostenibilidad.

La primera consistió en sustituir arena importada por arena local, lo que reduce el impacto ambiental asociado al transporte internacional y a la extracción en cauces fluviales.

La segunda fue la disminución del 50% del cemento utilizado en la mezcla. Este material figura entre los principales responsables de las emisiones contaminantes del sector construcción.

Tras comprobar el potencial de la innovación, los arquitectos entendieron que el proyecto podía trascender el ámbito académico.

De tesis universitaria a emprendimiento

Después de concluir la maestría, ambos continuaron perfeccionando la tecnología.

Participaron en incubadoras, programas de aceleración empresarial y exposiciones internacionales para validar el interés del mercado.

Las respuestas positivas fortalecieron el proyecto y motivaron a sus creadores a explorar nuevas oportunidades vinculadas con materiales sostenibles.

Los carozos de dátil también se convirtieron en materia prima

Mientras avanzaba el desarrollo de la mezcla con arena del desierto, surgió una segunda iniciativa.

En Emiratos Árabes Unidos abundan las palmeras datileras. Su producción genera grandes cantidades de residuos debido al descarte de los carozos.

A partir de esos desechos, Alhaan Ahmed, hermano de Alyina, desarrolló un material para superficies.

El proceso consistió en recolectar los carozos, tostarlos, molerlos y mezclarlos con resinas para crear placas rígidas destinadas a revestimientos y mobiliario.

La coincidencia de objetivos llevó a los tres emprendedores a asociarse en 2022.

Así nació ARDH Collective

La alianza dio origen a ARDH Collective, una empresa dedicada a investigar materiales sostenibles para la construcción y el diseño.

El nombre combina la palabra árabe ardh, que significa tierra, con el concepto de trabajo colectivo.

La validación llegó en una de las mayores ferias de diseño de Medio Oriente

En el 2023, el proyecto recibió una invitación para participar en la Dubái Design Week, considerada una de las ferias de diseño más importantes de la región.

La exposición permitió presentar la tecnología ante especialistas, empresas e inversionistas.

El interés generado fue tan alto que los fundadores fueron invitados a participar en Shark Tank Dubái, programa televisivo donde emprendedores presentan sus negocios ante potenciales inversionistas.

Tres inversionistas manifestaron interés en financiar la iniciativa.

No obstante, los fundadores rechazaron las ofertas porque consideraron que el proyecto aún estaba en una etapa temprana y las condiciones implicaban ceder una parte significativa de la empresa.

Los primeros ladrillos llegaron en 2025

Dos años después, ARDH Collective regresó a la Dubái Design Week con una aplicación concreta de su innovación.

La empresa presentó ladrillos decorativos fabricados con arena del desierto, diseñados especialmente para fachadas.

Las piezas incorporan patrones geométricos que permiten el paso de la luz y contribuyen a mantener la privacidad de los espacios interiores.

Además, la compañía exhibió Date Form, una línea de láminas elaboradas con carozos de dátiles que puede utilizarse como revestimiento o superficie para mobiliario.

El próximo paso para la tecnología

Aunque la mezcla ya cuenta con validación técnica, los desarrolladores consideran que su potencial va más allá de los ladrillos decorativos.

La meta consiste en ampliar las pruebas para evaluar aplicaciones en otros niveles de la construcción.

Para lograrlo, estudian posibles alianzas con consultoras especializadas o equipos de ingeniería.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y fue revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.