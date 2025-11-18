Ciencia

Arqueólogos revelan megaciudad perdida con 3.600 años en Kazajistán

Un asentamiento de 140 hectáreas en el noreste de Kazajistán revela planificación urbana, producción industrial de bronce y organización política hace más de 3.500 años

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Semiyarka revela urbanismo e industria avanzada en Kazajistán hace 3.600 años, cambiando la historia de las sociedades nómadas.
Semiyarka revela urbanismo e industria avanzada en Kazajistán hace 3.600 años, cambiando la historia de las sociedades nómadas. (Universidad de Durham/O Globo, GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGKazajistánAsia Centralarqueología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.