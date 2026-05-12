Ciencia

Arqueólogos hallaron cientos de enormes tumbas antiguas ocultas en el desierto del Sahara

Investigadores identificaron cientos de estructuras funerarias monumentales escondidas en el desierto de Atbai, una región del Sahara entre el Nilo y el mar Rojo

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Investigadores hallaron una tradición funeraria monumental asociada con pastores que habitaron el desierto de Atbai durante el Holoceno medio.
Investigadores hallaron una tradición funeraria monumental asociada con pastores que habitaron el desierto de Atbai durante el Holoceno medio. (Museo Castiglioni/African Archaeological Review)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaSaharadesierto
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.