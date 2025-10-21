Ciencia

Arqueólogos desenterraron 5 panes carbonizados y se sorprendieron con lo que encontraron: uno tenía el rostro de Jesús de más de 1000 años

El pan tenía una imagen de Cristo como sembrador y una inscripción griega de agradecimiento. Fue hallado junto a otras piezas en Karaman

Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos descubrieron cinco panes eucarísticos carbonizados de más de 1300 años en Karaman, Turquía.
Arqueólogos descubrieron cinco panes eucarísticos carbonizados de más de 1300 años en Karaman, Turquía. (Gobierno de Karadan/Foto)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

