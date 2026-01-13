Ciencia

Arqueólogos descubren tumbas intactas de guerreros de élite de hace 1.100 años

El hallazgo en Akasztó incluye sepulcros con armas, joyas y restos de caballos que muestran la jerarquía y los lazos familiares de la nobleza magiar

Por O Globo / Brasil / GDA
Tres tumbas sin saquear, fechadas en el siglo X, aportan nuevas pistas sobre la organización militar y social de los magiares en Europa Central.
