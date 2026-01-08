Ciencia

Árboles en Finlandia contienen oro y científicos explican la razón del fenómeno

Un estudio en abetos de Laponia reveló cómo bacterias del suelo permiten que los árboles incorporen oro sin afectar su crecimiento ni el ecosistema

Por La Nación / Argentina / GDA
Investigadores confirmaron que abetos en Finlandia contienen oro microscópico gracias a bacterias que transforman el metal y lo fijan en sus agujas.
Investigadores confirmaron que abetos en Finlandia contienen oro microscópico gracias a bacterias que transforman el metal y lo fijan en sus agujas. (Canva/Canva)







