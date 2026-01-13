Aplicaciones Científicas

Inyección ocular pionera devuelve la visión y evita la ceguera en pacientes

Un gel transparente inyectado en el ojo permitió recuperar la presión ocular y mejorar la visión en la mayoría de los pacientes tratados en un hospital especializado

Por O Globo / Brasil / GDA
Una terapia experimental con inyecciones oculares mostró resultados positivos en pacientes con hipotonía ocular y abrió una nueva opción para prevenir la ceguera.
Una terapia experimental con inyecciones oculares mostró resultados positivos en pacientes con hipotonía ocular y abrió una nueva opción para prevenir la ceguera.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

