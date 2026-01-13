Inyección ocular pionera devuelve la visión y evita la ceguera en pacientes

Una terapia experimental con inyecciones oculares mostró resultados positivos en pacientes con hipotonía ocular y abrió una nueva opción para prevenir la ceguera.

Un tratamiento ocular innovador logró restaurar la visión y prevenir la ceguera en pacientes con hipotonía ocular, una afección poco frecuente y de alto riesgo. El avance médico se desarrolló en el Moorfields Eye Hospital, en Londres, centro especializado en este trastorno.

Un estudio piloto reveló que siete de cada ocho pacientes respondieron de forma positiva a la nueva terapia. Entre los primeros casos figura el de una mujer de 47 años que recuperó gran parte de su capacidad visual tras recibir el procedimiento.

Antes del tratamiento, la paciente apenas distinguía objetos cercanos y presentaba una visión muy borrosa. Luego de varias aplicaciones, logró leer casi todas las líneas de la tabla de agudeza visual. El progreso la dejó a una sola línea del mínimo requerido para conducir.

¿Qué es la hipotonía ocular?

La hipotonía ocular aparece cuando la presión interna del globo ocular desciende a niveles peligrosos. Esta caída provoca que el ojo pierda su forma y colapse.

La condición puede surgir por traumatismos, inflamaciones, cirugías o como efecto secundario de medicamentos. Sin tratamiento oportuno, el daño visual puede ser irreversible.

Hasta ahora, las alternativas médicas incluían esteroides u inyecciones de aceite de silicona para aumentar el volumen del ojo. Estos métodos resultaron poco efectivos a largo plazo. Además, tendían a generar toxicidad y mayor pérdida de claridad visual.

El nuevo tratamiento

Los especialistas optaron por una solución distinta. Utilizaron un gel transparente a base de agua, conocido como hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC). Este compuesto ya se usaba en algunas cirugías oculares.

La innovación consistió en inyectar el gel directamente en la cámara vítrea del ojo. El procedimiento permitió restaurar la presión interna sin afectar el paso de la luz. La aplicación se realizó cada tres o cuatro semanas, durante un período aproximado de 10 meses.

Resultados iniciales

Hasta el momento, 35 pacientes recibieron la terapia con apoyo de la Moorfields Eye Charity. Los resultados de ocho casos se publicaron en el British Journal of Ophthalmology.

Los especialistas indicaron que el método puede beneficiar a cientos o miles de personas por año solo en el Reino Unido. El tratamiento resulta viable en pacientes que aún conservan células visuales funcionales en la retina.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.