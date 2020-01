“Tenemos que conocer bien estos materiales para saber si eventualmente alguno de ellos tendrá uso o no. Es un camino que debemos recorrer, si después vemos que no sirve, entendemos por qué y eso nos sirve para trabajos futuros, ya sabríamos que hay cosas que se probaron que no funcionan, algo que no sabríamos si no lo hubiéramos probado”, comentó el especialista.