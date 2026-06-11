Anillo romano de oro oculto hace 1.700 años reaparece en Inglaterra y un museo paga $105.000 por la pieza

El hallazgo de un anillo romano de 48 gramos encontrado en Somerset culminó con su compra por un museo y nuevas investigaciones históricas.

Un anillo romano de oro macizo que permaneció enterrado durante cerca de 1.700 años en Inglaterra pasó a formar parte de una colección pública tras ser adquirido por el South West Heritage Trust por £78.010, aproximadamente $105.000.

La pieza, conocida como Anillo de Ilminster, figura entre las joyas romanas más importantes halladas en el Reino Unido. Su nombre hace referencia a la localidad de Ilminster, en el condado de Somerset, cerca del sitio donde apareció.

El objeto pesa aproximadamente 48 gramos. Kevin Minto, de 68 años, lo encontró en 2018 mientras practicaba detección de metales. El hombre es camionero retirado y exmilitar.

Aunque el hallazgo ocurrió hace ocho años, el caso trascendió ahora porque el proceso de evaluación y adquisición siguió los procedimientos establecidos por la legislación británica para los tesoros arqueológicos.

Minto relató al diario británico The Guardian que inicialmente creyó haber encontrado una moneda. Después pensó que podía tratarse de un broche. Más tarde identificó que se trataba de un anillo de gran valor histórico.

La joya incorpora una gema nicolo grabada con la imagen de la diosa romana Victoria. Esta figura representaba el triunfo militar dentro del Imperio romano.

Especialistas consideran que el anillo fue enterrado alrededor del año 297 d. C. durante la rebelión de Caráusio. Este comandante rompió vínculos con Roma y se proclamó gobernante de Britania y de una parte de la Galia.

La principal hipótesis apunta a que el propietario ocultó sus bienes en medio de la inestabilidad política y militar de la época. Sin embargo, nunca regresó para recuperarlos.

Según la legislación británica, el monto pagado por el museo se repartió entre el propietario del terreno y el descubridor del objeto.

Minto recibió poco más de £19.500 después de compartir su parte con un amigo que participaba en las búsquedas.

Los investigadores trabajan ahora para determinar si el anillo romano se fabricó en Britania romana o si llegó desde otra región del Imperio.

Tras exhibiciones locales, la pieza se incorporará de forma permanente al acervo del Museum of Somerset, ubicado en Taunton.

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