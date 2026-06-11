Ciencia

Anillo romano de oro oculto hace 1.700 años reaparece en Inglaterra y un museo paga $105.000 por la pieza

La valiosa pieza fue descubierta por un camionero retirado y exmilitar. Expertos investigan su origen dentro del Imperio romano

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Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de un anillo romano de 48 gramos encontrado en Somerset culminó con su compra por un museo y nuevas investigaciones históricas.
El hallazgo de un anillo romano de 48 gramos encontrado en Somerset culminó con su compra por un museo y nuevas investigaciones históricas. (South West Heritage Trust/South West Heritage Trust)







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