Ancestro más antiguo de los vertebrados tenía cuatro ojos y no dos, según fósiles hallados en China

Un estudio en fósiles del Cámbrico revela que peces primitivos tenían órganos visuales adicionales ligados al origen del complejo pineal

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores identificaron en peces del Cámbrico estructuras oculares adicionales que cambiaron la comprensión del origen del sistema visual en vertebrados.
Investigadores identificaron en peces del Cámbrico estructuras oculares adicionales que cambiaron la comprensión del origen del sistema visual en vertebrados. (Xiangtong Lei, Sihang Zhang, Peiyun Cong/Nature)







O Globo / Brasil / GDA

