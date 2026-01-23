Ancestro más antiguo de los vertebrados tenía cuatro ojos y no dos, según fósiles hallados en China

Investigadores identificaron en peces del Cámbrico estructuras oculares adicionales que cambiaron la comprensión del origen del sistema visual en vertebrados.

Un pez primitivo del período Cámbrico, considerado uno de los primeros vertebrados conocidos, poseía cuatro ojos y no dos como se pensaba. Así lo sugiere un estudio basado en fósiles de 518 millones de años, encontrados en China, que replantea el origen y la evolución de la visión en los vertebrados.

El hallazgo proviene del análisis de diez especímenes del género Myllokunmingia, realizado por un equipo liderado por la Universidad de Yunnan. Los investigadores determinaron que unas estructuras ubicadas en el centro del rostro del animal, interpretadas durante décadas como cavidades nasales, tenían características propias de órganos visuales.

Estos peces habitaron lo que hoy es territorio chino durante el Cámbrico y son clave para comprender los primeros pasos evolutivos de los vertebrados. Aunque los fósiles se estudiaron por años, un artículo publicado el 21 de enero en la revista científica Nature planteó una nueva interpretación de estas estructuras centrales.

Mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión, los científicos obtuvieron imágenes de alta resolución de las zonas pigmentadas situadas entre los ojos laterales. En ellas identificaron organelas celulares con melanina, el mismo pigmento producido por melanocitos en vertebrados actuales y fósiles.

Además, en esas manchas oscuras se detectaron dos estructuras ovaladas similares a lentes, comparables a las presentes en los ojos laterales de los peces. Este rasgo indicó la posible capacidad de formación de imágenes, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de ojos funcionales.

El estudio también vinculó estos órganos adicionales con el complejo pineal de los vertebrados modernos. En muchos peces actuales, este complejo funciona como un órgano fotorreceptor directo, conocido como tercer ojo, a diferencia de lo que ocurre en los mamíferos.

Con base en estas similitudes, los autores interpretaron los ojos centrales de Myllokunmingia como órganos pineales o parapineales. Según el análisis, estos órganos tuvieron una función visual más compleja en el Cámbrico. Con el paso del tiempo y ante la reducción de amenazas y depredadores, la evolución condujo a una degeneración progresiva de estos precursores oculares hasta dar lugar al complejo pineal actual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.