Amenaza silenciosa: el comercio ilegal pone en riesgo a los loros de Costa Rica, revela estudio científico

Investigadores documentaron que el 86,6 % de las comunidades visitadas tenía loros nativos mantenidos como mascotas, una práctica ilegal desde 1983

Por Europa Press
Investigación alertó sobre el impacto del comercio ilegal en especies de loros nativos, a pesar de los esfuerzos de conservación en Costa Rica.
Investigación alertó sobre el impacto del comercio ilegal en especies de loros nativos, a pesar de los esfuerzos de conservación en Costa Rica.







