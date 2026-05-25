Ciencia

Alzheimer: por qué la apatía y el aislamiento no son siempre inevitables

La psicóloga Anna Escolá revela que el aislamiento y la agitación en la demencia no son siempre inevitables y explica cómo prevenirlos

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Por Europa Press
Identificar causas emocionales y ambientales permite tratar síntomas como la apatía y la ansiedad en el Alzheimer. Especialistas recomiendan evitar confrontaciones y usar terapias.
Identificar causas emocionales y ambientales permite tratar síntomas como la apatía y la ansiedad en el Alzheimer. Especialistas recomiendan evitar confrontaciones y usar terapias. (Google Flow/Generada con IA)







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