Ciencia

Altas temperaturas pueden descompensar la salud de personas con enfermedades cardíacas

Personas con insuficiencia cardíaca deben vigilar señales de alerta que podrían presentarse, como fatiga o confusión, ante el aumento de las temperaturas

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Por Europa Press
Especialista de la Universidad Europea explica que los diuréticos podrían elevar el riesgo de deshidratación durante los días calurosos.
Especialista de la Universidad Europea explica que los diuréticos podrían elevar el riesgo de deshidratación durante los días calurosos. (ChatGPT/Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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