Alimentos incompatibles: la razón por la que mezclar bebidas frías con comidas calientes afecta su digestión

Expertos explican cómo ciertas combinaciones de alimentos influyen en la digestión y qué hábitos podrían generar malestar.

Un plato puede incluir alimentos considerados saludables. Sin embargo, una mala combinación alimentaria provoca molestias poco después de comer. Entre los síntomas más comunes aparecen la acidez, el dolor de estómago, el cansancio y la indigestión. También se presenta una menor absorción de nutrientes.

Este efecto ocurre aunque los alimentos sean de buena calidad. El problema radica en la interacción entre ellos dentro del sistema digestivo.

Una teoría con más de un siglo

La idea de la compatibilidad alimentaria surgió en el siglo XX durante el movimiento higienista. El físico William Howard Hay planteó sus bases. El médico Herbert M. Shelton difundió el concepto en su libro sobre combinación de alimentos.

Shelton explicó que combinaciones inadecuadas retrasan la digestión. Este proceso impide la correcta transformación de los alimentos en nutrientes esenciales. Como consecuencia, el organismo produce toxinas y se sobrecargan los sistemas de eliminación.

El enfoque del Ayurveda

Una visión similar aparece en el Ayurveda. Esta corriente denomina estas mezclas como alimentos incompatibles o Viruddha Ahara.

La terapeuta María Alejandra Avcharian explicó que cada alimento tiene características específicas. Entre ellas destacan su temperatura, energía y efecto digestivo. La combinación de elementos con procesos opuestos debilita el sistema digestivo.

Según esta perspectiva, la mezcla de temperaturas distintas enlentece la digestión. Esto genera fermentación, gases e inflamación. También se produce una acumulación de residuos que el cuerpo no logra procesar.

¿Debe evitar estas combinaciones?

El nutricionista Matías Marchetti señaló que la interacción entre alimentos siempre ocurre. Esto provoca cierta pérdida en la absorción de nutrientes. Sin embargo, en muchos casos ese impacto es mínimo.

Los especialistas coinciden en que no se trata de generar restricciones estrictas. La recomendación apunta a comer con mayor conciencia sobre las combinaciones.

Cinco combinaciones que pueden afectar la digestión

1. Varias proteínas en una misma comida

Consumir múltiples proteínas concentradas dificulta la digestión. Cada proteína requiere condiciones distintas en el estómago. Esto complica el proceso digestivo.

2. Alcohol con comidas grasas

El alcohol aumenta la permeabilidad intestinal. La grasa retrasa el vaciamiento gástrico. Esta combinación favorece el malestar digestivo.

3. Alimentos fríos con calientes

Beber líquidos fríos junto a comidas calientes altera la digestión. Los alimentos requieren procesos digestivos diferentes según su temperatura. Esto provoca fermentación y malestar.

4. Sustancias que inhiben el hierro

Los fitatos, taninos y calcio reducen la absorción de hierro. Estos compuestos están presentes en cereales, café, té y lácteos.

5. Frutas combinadas con otros alimentos

El Ayurveda recomienda consumir las frutas por separado. Su digestión es más rápida. Al mezclarlas con otros alimentos se genera fermentación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.