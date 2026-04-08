Ciencia

Alimentos incompatibles: la razón por la que mezclar bebidas frías con comidas calientes afecta su digestión

Mezclar temperaturas opuestas en una comida puede provocar acidez, gases y menor absorción de nutrientes en el organismo

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Por La Nación / Argentina / GDA
Expertos explican cómo ciertas combinaciones de alimentos influyen en la digestión y qué hábitos podrían generar malestar.
Expertos explican cómo ciertas combinaciones de alimentos influyen en la digestión y qué hábitos podrían generar malestar. (Canva stock/UNDO KIM de Pexels/Airam Dato-on de Pexels)







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