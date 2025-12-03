Ciencia

Algo extraño está matando serpientes y tortugas en Australia y los científicos están preocupados

Autoridades investigan las causas detrás del hallazgo masivo de serpientes y tortugas muertas en Nanga Bay y Carnarvon

Por O Globo / Brasil / GDA
El DBCA documentó la muerte de 15 serpientes marinas y 20 tortugas en playas del oeste australiano. Sospechan efectos del clima extremo.
El DBCA documentó la muerte de 15 serpientes marinas y 20 tortugas en playas del oeste australiano. Sospechan efectos del clima extremo.







notas iaJGGAustraliaserpientestortugas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

