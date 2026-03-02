Alerta por potasio: el tubérculo que supera al banano y potencia la visión y la digestión

El camote supera a alimentos tradicionales en potasio y aporta fibra y antioxidantes claves para la salud visual y digestiva.

El camote se posiciona como uno de los alimentos con mayor aporte de potasio en la dieta. Este tubérculo supera al banano y al aguacate en densidad mineral. Además, aporta vitaminas y antioxidantes que favorecen la visión y el sistema digestivo.

Un informe de la Universidad de Navarra detalla que 100 gramos de camote aportan 542 miligramos de potasio. El banano aporta 370 miligramos en la misma cantidad. Medio aguacate contiene 485 miligramos. La diferencia ubica al boniato como una de las fuentes más concentradas de este mineral.

El camote, cuyo nombre científico es Ipomoea batatas, llegó a Europa en el siglo XV tras los viajes de Cristóbal Colón. En la actualidad destaca por su densidad nutricional. La institución académica también señala que contiene vitaminas A y C, hierro y antioxidantes como el betacaroteno. Estos compuestos resultan claves para la prevención de problemas cardíacos y la ateroesclerosis.

Beneficios del boniato en la salud visual

Un estudio publicado en la revista Food & Nutrition Research analizó las antocianinas del camote morado. La investigación evaluó su efecto en células epiteliales pigmentarias de la retina humana. El análisis determinó que estos compuestos actúan como antioxidantes. También mejoran la agudeza visual y combaten sustancias tóxicas que dañan los órganos de la visión.

Impacto en el sistema digestivo

El sitio especializado Healthline indica que una unidad mediana aporta alrededor de 3,8 gramos de fibra. Una investigación divulgada en Frontiers in Nutrition señala que la fibra dietética, incluida la cáscara, promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Este efecto mejora la digestión y reduce malestares gastrointestinales.

Energía y reposición de electrolitos

El camote también figura como aliado en rutinas físicas exigentes. El medio especializado Runners World recomienda su consumo por su capacidad de reposición energética. La publicación explica que el tubérculo aporta energía para enfrentar el desgaste físico y contribuye a reponer electrolitos perdidos durante la actividad.

Formas de preparación recomendadas

Los expertos aconsejan métodos de cocción que preserven los nutrientes. La cocción al vapor y al horno conserva mejor sus propiedades que la fritura o el hervido. La plataforma Foodit ofrece recetas que incluyen guisos y postres como opciones para incorporarlo en la alimentación diaria.

La health coach Yael Hasbani, especialista en nutrición holística, señala que no existen contraindicaciones generales para su consumo. La experta indica que, por su origen vegetal y fácil digestión, el boniato forma parte de las primeras comidas sólidas en bebés. También menciona que se aconseja en personas con problemas en los vasos sanguíneos.

