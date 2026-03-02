Ciencia

Alerta por potasio: el tubérculo que supera al banano y potencia la visión y la digestión

Investigaciones científicas destacan que 100 gramos de este tubérculo concentran 542 miligramos de potasio y valiosos antioxidantes

Por La Nación / Argentina / GDA
El camote supera a alimentos tradicionales en potasio y aporta fibra y antioxidantes claves para la salud visual y digestiva.
El camote supera a alimentos tradicionales en potasio y aporta fibra y antioxidantes claves para la salud visual y digestiva. (Stock/Canva)







