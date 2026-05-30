Ciencia

¿Agua fría o hirviendo? Experimento revela cuál es la mejor forma de cocinar huevos sin que se rompan

La prueba analizó distintos métodos de cocción y evidenció cuál reduce el riesgo de que los huevos se agrieten o exploten

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Experto en gastronomía científica comparó varias técnicas y encontró que comenzar con agua fría favorece una cocción más uniforme.
Experto en gastronomía científica comparó varias técnicas y encontró que comenzar con agua fría favorece una cocción más uniforme. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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