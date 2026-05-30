¿Agua fría o hirviendo? Experimento revela cuál es la mejor forma de cocinar huevos sin que se rompan

Experto en gastronomía científica comparó varias técnicas y encontró que comenzar con agua fría favorece una cocción más uniforme.

La discusión sobre cómo cocinar huevos correctamente volvió a cobrar fuerza tras un experimento que comparó distintos métodos de cocción. La prueba mostró diferencias claras entre iniciar el proceso con agua fría o sumergir los huevos directamente en agua hirviendo.

El análisis estuvo a cargo de Heinz Wuth, experto en gastronomía científica, quien compartió los resultados en su cuenta de Instagram “soycienciaycocina”. El objetivo consistió en determinar cuál técnica ofrece una cocción más uniforme y reduce el riesgo de que la cáscara se quiebre.

En la primera prueba, los huevos se colocaron en una olla con agua fría antes de encender el fuego. Cuando el agua alcanzó el punto de ebullición, permanecieron cerca de ocho minutos en cocción.

El resultado fue favorable. La cáscara se desprendió con facilidad. Además, la clara y la yema conservaron una textura adecuada.

Posteriormente, el procedimiento se repitió con huevos recién sacados de la refrigeradora. En este caso, el tiempo de cocción aumentó hasta aproximadamente nueve minutos y medio.

Aun así, los resultados fueron similares. Ningún huevo presentó grietas. La yema se mantuvo centrada. Según el experimento, este comportamiento respalda la idea de que comenzar desde agua fría favorece una cocción más estable.

¿Qué ocurrió al colocar los huevos en agua hirviendo?

La diferencia apareció en la tercera prueba.

Los huevos fríos fueron introducidos directamente en agua hirviendo. Aunque el tiempo de cocción fue parecido al de los ensayos anteriores, varios huevos terminaron agrietados. Algunos incluso explotaron dentro de la olla.

Wuth explicó que este fenómeno ocurre por el cambio brusco de temperatura. Cuando un huevo pasa de una temperatura muy baja al contacto inmediato con agua caliente, el aire contenido en su interior se expande rápidamente.

Esa expansión genera presión interna y puede provocar la ruptura de la cáscara.

La recomendación para evitar grietas

Especialistas en cocina suelen aconsejar evitar los cambios térmicos extremos.

Una alternativa práctica consiste en dejar los huevos algunos minutos fuera de la refrigeradora antes de cocinarlos. De esta forma, alcanzan una temperatura más cercana al ambiente y disminuye el riesgo de fracturas durante la cocción.

El tiempo ideal según la textura deseada

El tiempo de cocción influye de forma directa en el resultado final del huevo.

Entre 4 y 5 minutos , la yema permanece líquida.

, la yema permanece líquida. Entre 6 y 7 minutos , la yema adquiere una textura cremosa.

, la yema adquiere una textura cremosa. Entre 9 y 11 minutos, el huevo queda completamente duro.

Otros trucos para cocinar huevos

Algunas personas agregan sal o vinagre al agua para reducir las filtraciones en caso de que la cáscara se rompa durante la cocción.

También se recomienda trasladar los huevos a agua fría después de retirarlos del fuego. Esta práctica detiene la cocción y facilita el pelado.

Otro aspecto importante es el almacenamiento. Expertos señalan que la humedad de la refrigeradora puede afectar la capa protectora natural de la cáscara. Esa barrera ayuda a proteger el alimento frente a bacterias y factores externos.

Por esa razón, aconsejan conservar los huevos en lugares frescos, secos y con una temperatura estable.

Las pruebas compartidas por Wuth sugieren que iniciar la cocción desde agua fría ofrece resultados más uniformes y reduce la posibilidad de accidentes durante la preparación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.