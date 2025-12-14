Agencia Espacial Europea descarta teorías sobre el cometa 3I/Atlas y confirma su origen natural

El cometa fue descubierto por el ATLAS el 1° de julio y viajaba a más de 220 mil kilómetros por hora (imagen ilustrativa)

El director de la Agencia Espacial Europea (ESA) rechazó las especulaciones que circularon sobre el cometa interestelar 3I/Atlas. Aseguró que no existe evidencia de origen extraterrestre y afirmó que se trata de un cometa natural que atraviesa el sistema solar a gran velocidad.

Josef Aschbacher explicó que el objeto fue observado de forma detallada por equipos científicos europeos. Indicó que las mediciones permitieron conocer su trayectoria, su velocidad y su composición básica. Señaló que los datos descartan cualquier hipótesis ajena a la astronomía conocida.

El cometa 3I/Atlas posee un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro. Viaja a una velocidad superior a 68 km/s, lo que equivale a unos 245.000 km/h, durante su paso por el interior del sistema solar. Su órbita es hiperbólica, lo que confirma que no pertenece a este sistema planetario.

Se trata del tercer objeto interestelar confirmado por la comunidad científica. Su denominación oficial es C/2025 N1. La red ATLAS, dedicada a la detección de objetos cercanos a la Tierra, lo descubrió el 1 de julio de 2025 desde Chile.

El interés científico en 3I/Atlas radica en su origen externo al sistema solar. Su análisis permite estudiar material formado en otro entorno estelar. Esto ofrece pistas sobre la composición y el comportamiento de cometas que se desplazan a muy alta velocidad por el universo.

La misión Juice, diseñada para explorar las lunas heladas de Júpiter, captó recientemente imágenes del cometa. Estas observaciones permitieron identificar partículas y elementos que emanan del núcleo. Los científicos utilizan esta información para comprender mejor la dinámica de los cometas interestelares.

Desde la ESA señalaron que este tipo de objetos representan una oportunidad única para la investigación espacial. Su paso fugaz por el sistema solar brinda datos valiosos sin necesidad de misiones dedicadas exclusivamente a su búsqueda.

Aschbacher recalcó que la observación constante y el análisis preciso son claves para evitar interpretaciones erróneas. Subrayó que la ciencia cuenta con herramientas suficientes para explicar el fenómeno sin recurrir a teorías sin sustento.

