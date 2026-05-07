Ciencia

África oriental está más cerca de dividirse de lo que creían los científicos

Un estudio halló un adelgazamiento extremo de la corteza terrestre bajo el Rift de Turkana, en Kenia

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Por Jailine González Gómez
El lago Turkana, en África oriental, conserva fósiles y herramientas que ayudan a reconstruir los orígenes de la humanidad.
El lago Turkana, en África oriental, conserva fósiles y herramientas que ayudan a reconstruir los orígenes de la humanidad. ( MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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