Ciencia

ADN revela quién mascó un ‘chicle’ de hace 10.500 años

Investigadores estonios reconstruyeron rasgos físicos de una joven prehistórica gracias a restos de saliva conservados en una “goma” ancestral

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Por O Globo / Brasil / GDA
El ADN extraído de alquitrán ancestral describió a una adolescente de la Edad de Piedra y reveló artefactos que amplían la comprensión cultural de Estonia.
El hallazgo de alquitrán masticado hace miles de años abrió una nueva ventana sobre la genética y las costumbres de la Edad de Piedra. (SANDSTONE GLOBAL /SANDSTONE GLOBAL)







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O Globo

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