ADN revela enigma de población ancestral que vivió aislada en Argentina por más de 8.000 años

Un linaje humano desconocido permaneció oculto en el corazón de Argentina por milenios. El hallazgo cambia la historia genética de Latinoamérica

Por O Globo / Brasil / GDA
ADN antiguo revela una población que vivió aislada en Argentina por 8.500 años y cambia lo que se sabe sobre las migraciones en América.
ADN antiguo revela una población que vivió aislada en Argentina por 8.500 años y cambia lo que se sabe sobre las migraciones en América. (Idacor Conicet/Idacor Conicet)







