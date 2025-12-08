Ciencia

ADN resuelve el misterio de los ataúdes colgantes milenarios en China

Un nuevo análisis genético confirmó el parentesco entre antiguos sepultados en cañones del sur de China y una etnia viva que aún conserva rasgos culturales únicos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un análisis de ADN demostró que el pueblo Bo desciende directamente de quienes practicaban los entierros suspendidos en China.
Un análisis de ADN demostró que el pueblo Bo desciende directamente de quienes practicaban los entierros suspendidos en China. (Asociación China de Fotografía Folclórica/Departamento Municipal de Reliquias Culturales de Zhaotong)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGChinaataúdesarqueología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.