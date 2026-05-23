Ciencia

ADN neandertal revela cómo se formaron los rostros humanos y por qué tenían mandíbulas más grandes

Una investigación reveló que pequeñas variaciones en el ADN entre neandertales y humanos modernos modificaron el desarrollo de la mandíbula

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El análisis de ADN antiguo mostró cómo tres cambios genéticos influyeron en la formación de rostros más robustos en neandertales.
El análisis de ADN antiguo mostró cómo tres cambios genéticos influyeron en la formación de rostros más robustos en neandertales. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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