Ciencia

ADN neandertal revela claves del origen del rostro humano y el porqué de mandíbulas más grandes

Un estudio comparó regiones del ADN neandertal y humano y reveló variaciones que influyeron en la formación de la mandíbula y otros rasgos del rostro

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Científicos identificaron una región del ADN neandertal que activó con más fuerza un gen clave en la formación de la mandíbula.
Científicos identificaron una región del ADN neandertal que activó con más fuerza un gen clave en la formación de la mandíbula. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNeandertalADN
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.