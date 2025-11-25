Ciencia

ADN de un ‘chicle’ ancestral reveló quién la mascó hace 10.500 años

El análisis de alquitrán prehistórico permitió conocer la apariencia de una joven antigua y entender prácticas simbólicas presentes en la historia estonia

Por O Globo / Brasil / GDA
El ADN extraído de alquitrán ancestral describió a una adolescente de la Edad de Piedra y reveló artefactos que amplían la comprensión cultural de Estonia.
El ADN extraído de alquitrán ancestral describió a una adolescente de la Edad de Piedra y reveló artefactos que amplían la comprensión cultural de Estonia. (SANDSTONE GLOBAL /Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

