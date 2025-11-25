ADN de un ‘chicle’ ancestral reveló quién la mascó hace 10.500 años

El ADN extraído de alquitrán ancestral describió a una adolescente de la Edad de Piedra y reveló artefactos que amplían la comprensión cultural de Estonia.

Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Tartu, en Estonia, identificó el ADN de una adolescente de la Edad de Piedra a partir de un trozo de alquitrán de abedul utilizado hace cerca de 10.500 años.

El material funcionaba como una especie de goma de mascar y conservó marcas dentales y rastros de saliva, los cuales permitieron conocer rasgos físicos de la joven.

Los especialistas indicaron que la adolescente tenía cabello castaño y ojos castaños. El hallazgo se presentó en el documental Estonia oculta: Tierra de fuego y hielo, parte de la serie Tesoros del mundo del Channel 4.

El alquitrán de abedul se producía mediante destilación en seco de la corteza del árbol. Su uso incluía funciones como adhesivo y elemento masticable para aliviar dolores dentales o asistir tareas cotidianas. La investigación señaló que este tipo de objeto permitió un contacto directo con individuos prehistóricos.

La lectura genética resultó más precisa porque el instituto encargado del análisis conserva muestras de ADN de 20% de la población actual de Estonia, lo cual facilitó la comparación del material antiguo. El estudio sugirió que las poblaciones del norte europeo de ese periodo no mostraban necesariamente rasgos claros.

Además de la “goma” ancestral, los arqueólogos analizan otros artefactos simbólicos y culturales hallados en la región. Entre ellos destaca una cruz medieval de 800 años con piezas móviles que representan genitales masculinos y femeninos.

Según el profesor Heiki Valk, el objeto integró símbolos paganos de fertilidad dentro del contexto cristiano medieval.

El programa también mostró trabajos en el cementerio del siglo XII de la aldea de Kukruse. En ese lugar apareció la tumba de la llamada “dama de Kukruse”, una mujer de cerca de 50 años enterrada con joyas de bronce y plata, utensilios domésticos y un huevo de ave fertilizado colocado a los pies.

La arqueóloga Ester Oras indicó que alguien decidió incluir ese huevo como parte del ajuar funerario, posiblemente por un simbolismo cristiano asociado a la fertilidad.

