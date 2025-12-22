Ciencia

ADN aclara identidad de joven romana guardada por décadas en el sótano de una municipalidad inglesa

Un estudio de ADN reveló la verdadera identidad de la Mujer de Beachy Head, una joven de época romana hallada en Inglaterra. El análisis descartó un origen africano y confirmó ascendencia local

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos confirmaron que la Mujer de Beachy Head pertenecía a la población local romana de Inglaterra y no tenía ascendencia africana ni mediterránea.
Científicos confirmaron que la Mujer de Beachy Head pertenecía a la población local romana de Inglaterra y no tenía ascendencia africana ni mediterránea. (Laboratorio Facial de la Universidad John Moores de Liverpool./Laboratorio Facial de la Universidad John Moores de Liverpool.)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

