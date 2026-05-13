¿Adiós al mármol? El cuarzo gana terreno en las cocinas modernas por una razón clave

El cuarzo se consolidó como el material preferido para cocinas por su durabilidad, estética y facilidad de mantenimiento.

El cuarzo desplazó al mármol como uno de los materiales preferidos para mesadas de cocina. Según el estudio anual de tendencias de la National Kitchen & Bath Association (NKBA), su resistencia, facilidad de limpieza y amplia variedad de acabados han impulsado este cambio en hogares y proyectos de remodelación a nivel global.

Durante años, el mármol dominó las cocinas por su apariencia elegante y clásica. Sin embargo, las nuevas tendencias en diseño y funcionalidad modificaron las preferencias de arquitectos, diseñadores y consumidores.

El cuarzo se consolidó como una alternativa que combina estética y practicidad, una evolución documentada por portales de referencia como Architectural Digest, donde se destaca su superioridad técnica en el uso diario.

A diferencia del mármol, el cuarzo no es una piedra natural. Se trata de un material compuesto por minerales triturados, en una proporción que ronda entre el 90% y el 95%, mezclados con resinas y pigmentos. Fabricantes como Cosentino (Silestone)explican que esta composición permite controlar colores, vetas y texturas con una precisión imposible de hallar en la naturaleza.

Para los especialistas en diseño, esa uniformidad facilita la continuidad estética entre placas y simplifica las reposiciones. Además, el mercado ofrece acabados que imitan piedras naturales como las calacattas y carraras, junto con tonos blancos y superficies modernas.

El avance del cuarzo también respondió a las nuevas dinámicas dentro del hogar. La cocina dejó de ser un espacio secundario. Ahora funciona como un área de uso intensivo e integrada al resto de la vivienda.

En ese contexto, la durabilidad del material se volvió determinante. El cuarzo resiste manchas, absorbe menos líquidos y tolera mejor los golpes cotidianos. También requiere menos mantenimiento.

El mármol, en cambio, es más poroso y sensible a sustancias como limón, vinagre o vino. Estos productos pueden dejar marcas permanentes. Además, necesita sellados periódicos y cuidados específicos para conservar su apariencia.

Otro elemento que favoreció al cuarzo fue la evolución tecnológica. Las primeras versiones lucían artificiales y uniformes. Los procesos actuales permiten crear vetas profundas y variaciones tonales con un acabado más cercano a la piedra natural.

La integración de la cocina con la sala también influyó en la tendencia. Las mesadas pasaron a formar parte del entorno visual de la casa. Por esa razón, muchos consumidores buscaron materiales funcionales que también aportaran una imagen sofisticada.

El precio no siempre representa una ventaja para el cuarzo. En algunos casos, puede resultar más costoso que el mármol. Sin embargo, su resistencia y bajo mantenimiento ofrecen mayor previsibilidad a largo plazo.

Ese aspecto resulta relevante en obras nuevas y remodelaciones donde el control de gastos ocupa un papel importante. Además, el cuarzo mantiene una disponibilidad más estable en el mercado y evita fluctuaciones asociadas con piedras naturales importadas.

La sustentabilidad también apareció como un factor de interés. Algunos fabricantes incorporaron materiales reciclados y procesos más eficientes en la producción de cuarzo.

Frente al mármol, cuya extracción requiere trabajo en canteras y genera mayor descarte, el cuarzo se posicionó como una opción con menor impacto ambiental.

Pese al crecimiento del cuarzo, el mármol mantiene prestigio por su apariencia exclusiva y su carácter artesanal. No obstante, la tendencia actual refleja una búsqueda de materiales resistentes, funcionales y adaptados al ritmo de vida moderno.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.