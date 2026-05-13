Ciencia

¿Adiós al mármol? El cuarzo gana terreno en las cocinas modernas por una razón clave

Las nuevas tendencias en diseño y funcionalidad impulsaron el auge del cuarzo en mesadas de cocina y remodelaciones

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Por La Nación / Argentina / GDA
El cuarzo se consolidó como el material preferido para cocinas por su durabilidad, estética y facilidad de mantenimiento.
El cuarzo se consolidó como el material preferido para cocinas por su durabilidad, estética y facilidad de mantenimiento. (ChatGPT/Generada con IA)







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