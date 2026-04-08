Ciencia

Aceite de argán en la cara: beneficios reales que explican su auge en el cuidado de la piel

Este aceite natural aporta hidratación, mejora la elasticidad y ayuda a equilibrar la piel sin dejar sensación grasosa

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Por El Universal / México / GDA
Este aceite natural favorece la hidratación, reduce inflamación y mejora afecciones cutáneas del rostro.
Este aceite natural favorece la hidratación, reduce inflamación y mejora afecciones cutáneas del rostro. (Canva stock/Oleg Gekman/JM Studio)







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