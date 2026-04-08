Aceite de argán en la cara: beneficios reales que explican su auge en el cuidado de la piel

Este aceite natural favorece la hidratación, reduce inflamación y mejora afecciones cutáneas del rostro.

El aceite de argán se posiciona como un producto relevante en el cuidado del rostro debido a sus propiedades nutricionales y efectos sobre la piel. Su uso se extiende en rutinas de belleza por su capacidad de hidratación y regeneración.

¿Qué es el aceite de argán?

El aceite de argán se extrae de la semilla del árbol Argania spinosa, una especie endémica del suroeste de Marruecos. Así lo detalla el blog de la dermatóloga Lorea Bagazgoitia.

Este producto contiene cerca de un 80% de ácidos grasos, entre ellos el oleico y el linoleico. La marca Atashi Cellular Cosmetics indica que también incluye vitamina E, carotenoides, esteroles y compuestos fenólicos.

Beneficios del aceite de argán en la piel del rostro

El aceite de argán aporta hidratación profunda sin dejar sensación grasosa. Su textura ligera facilita una rápida absorción.

También mejora la elasticidad de la piel. Este efecto se asocia con la estimulación del colágeno y el fortalecimiento de la matriz extracelular.

Los expertos señalan que sus componentes ayudan a reducir la inflamación y favorecen la regeneración celular. Por esta razón, se recomienda en pieles sensibles, atópicas o reactivas.

El aceite contribuye a mejorar afecciones como eccemas, herpes y psoriasis. Además, facilita la cicatrización y atenúa las estrías.

Otro aspecto relevante es su capacidad para regular la producción de sebo. El ácido linoleico permite equilibrar la piel grasa.

¿Cómo usar el aceite de argán en la cara?

El uso del aceite de argán puede realizarse de forma directa o en mascarillas.

En aplicación directa, se colocan entre 2 y 3 gotas en la mano. Luego se distribuye con masajes suaves sobre la piel. Es necesario esperar su absorción y aplicar una crema o gel para sellar la hidratación.

Se recomienda utilizarlo durante la noche. La exposición al sol puede generar irritación si se aplica durante el día.

Para mascarillas, se pueden mezclar 4 gotas de aceite con una cucharada de yogur natural y medio aguacate. La mezcla se aplica en el rostro durante 15 minutos. Luego se enjuaga y se finaliza con un hidratante.

El aceite de argán se integra en la rutina facial como un complemento que favorece la salud de la piel.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.