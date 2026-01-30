Ciencia

Abuelos cuidadores de sus nietos muestran mejor memoria y lenguaje, según estudio

Abuelos que cuidan nietos muestran mejor fluidez verbal y memoria. En mujeres, además, el deterioro cognitivo avanza más lento

Por Jailine González Gómez
Un estudio con más de 1.700 adultos mayores halló mejor desempeño cognitivo en quienes cuidan nietos, sin importar cuántas horas dediquen.
notas iaJGGabuelosnietosmemoriadeterioro cognitivo
