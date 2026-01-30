Abuelos cuidadores de sus nietos muestran mejor memoria y lenguaje, según estudio

Cuidar a los nietos se asocia con un mejor desempeño cognitivo en la adultez mayor, en especial en habilidades como la memoria episódica y la fluidez verbal. Así lo concluye un estudio publicado en la revista Psychology and Aging, que analizó datos de más de 1.700 abuelos y abuelas mayores de 50 años en Inglaterra .

La investigación comparó a personas que brindaban cuidado a sus nietos con otras de características similares que no lo hacían. El resultado fue claro: quienes cuidaban nietos obtuvieron puntajes más altos en pruebas de lenguaje y memoria. Además, en el caso de las mujeres, el deterioro cognitivo a lo largo del tiempo fue más lento.

El estudio se basó en tres mediciones realizadas a participantes del English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), una encuesta de largo plazo que sigue la salud y el envejecimiento de adultos mayores en Inglaterra. Para reducir sesgos, el equipo utilizó un método estadístico que empareja a personas cuidadoras y no cuidadoras con perfiles similares en salud, nivel educativo, estado civil y otros factores relevantes.

Uno de los hallazgos centrales es que no importa cuántas horas se dediquen al cuidado. La frecuencia del tiempo invertido con los nietos no predijo un mejor o peor desempeño cognitivo. Lo que marcó la diferencia fue el hecho de ser cuidador o cuidadora.

El análisis también exploró qué hacen los abuelos cuando cuidan. Actividades como pasar tiempo de ocio, ayudar con tareas escolares o realizar distintas actividades con los nietos se asociaron con niveles cognitivos más altos. Sin embargo, estas asociaciones reflejan que las personas con mejor capacidad cognitiva desde el inicio tienden a involucrarse más y en una mayor variedad de tareas, no que esas actividades expliquen por sí mismas el menor deterioro.

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, ambos mostraron mejores niveles cognitivos que sus pares no cuidadores. No obstante, solo en las abuelas se observó una menor tasa de declive cognitivo con el paso del tiempo. El estudio no atribuye esta diferencia a una causa específica, pero señala que hombres y mujeres suelen asumir roles distintos en el cuidado.

Los autores subrayan que los resultados no prueban que cuidar nietos prevenga el deterioro cognitivo, pero sí confirman una relación consistente entre el rol de cuidado y un mejor funcionamiento mental en la vejez. También destacan que el estudio se centró en cuidados no custodiales y que no evaluó situaciones de cuidado intensivo o permanente.