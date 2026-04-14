Ciencia

‘Abandonada a su suerte’: ballena jorobada varada hace semanas en Alemania sigue agonizando; por esta razón no la han rescatado

Expertos concluyen que cualquier intento de rescate aumentaba el sufrimiento del animal en el Mar Báltico

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Por O Globo / Brasil / GDA
Vista aérea tomada el 24 de marzo de 2026 y distribuida por Sea Shepherd Alemania muestra una ballena jorobada encallada frente a la costa del mar Báltico en Timmendorfer Strand, cerca de Lübeck, en el norte de Alemania. Conservacionistas indicaron que la salud del animal se deteriora mientras continuaban los esfuerzos para liberarlo. La ballena, de 10 metros (33 pies) de largo, fue vista por primera vez atrapada en aguas poco profundas cerca de Niendorf, en las cercanías de Lübeck, la mañana del lunes 23 de marzo de 2026. Equipos de rescate intentaron desde entonces devolverla a aguas más profundas, sin éxito. (Foto de -STR / SEA SHEPHERD / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO - CRÉDITO OBLIGATORIO: "AFP PHOTO / SEA SHEPHERD DEUTSCHLAND" - MATERIAL CEDIDO - PROHIBIDO USO EN MARKETING O PUBLICIDAD - DISTRIBUIDO COMO SERVICIO A CLIENTES)
La ballena encallada en Alemania no será rescatada. Su estado es irreversible y autoridades optan por medidas paliativas. (-STR/AFP)







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