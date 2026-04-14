‘Abandonada a su suerte’: ballena jorobada varada hace semanas en Alemania sigue agonizando; por esta razón no la han rescatado

La ballena encallada en Alemania no será rescatada. Su estado es irreversible y autoridades optan por medidas paliativas.

La ballena jorobada encallada en el Mar Báltico, en el norte de Alemania, entró en fase terminal tras varias semanas de intentos fallidos de rescate. Las autoridades suspendieron cualquier intervención directa. La decisión buscó evitar mayor sufrimiento al animal.

Según la emisora alemana NDR y el diario Frankfurter Rundschau, el caso se mantiene bajo cuidados paliativos. Especialistas consideran que el estado es irreversible.

El ministro de Ambiente de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Till Backhaus, informó este martes 14 de abril que la ballena presenta respiración cada vez más débil y agua en los pulmones. Expertos señalaron que el animal no responde a estímulos y su condición es crítica.

Por qué no fue rescatada

Informes del Museo Oceanográfico Alemán y del Instituto de Investigación de Vida Silvestre Terrestre y Acuática indicaron que no existía una posibilidad realista de rescate. Los estudios concluyeron que cualquier intento aumentaba el sufrimiento sin asegurar supervivencia.

La ballena quedó atrapada en aguas poco profundas. Sufrió encallamientos repetidos. Este comportamiento evidenció problemas graves de salud. El entorno del Mar Báltico agravó su condición debido a su baja salinidad y poca profundidad.

Se evaluaron opciones como estímulos sonoros con cantos de ballenas y excavaciones. Ninguna alternativa dio resultado. También se descartó el traslado con vida por el alto riesgo de dolor extremo y un nuevo encallamiento.

#Internacional 🐋🇩🇪 || Una joven ballena jorobada permanece varada en el norte de Alemania, donde equipos de rescate llevan dos días intentando salvarla en aguas poco profundas del mar Báltico, a la altura de Nenndorf. El animal fue localizado con vida durante la madrugada del… pic.twitter.com/eCbDE4u0aO — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) March 25, 2026

Reacción pública y controversia

El caso provocó fuerte conmoción en Alemania. Se registraron protestas, acciones judiciales e intentos individuales de rescate. Una activista nadó hasta el animal. La policía intervino y la retiró del agua.

Grupos presentaron solicitudes judiciales para exigir nuevas acciones. Las autoridades rechazaron estos pedidos por falta de sustento legal. Algunas propuestas incluyeron uso de maquinaria pesada y antibióticos. Expertos calificaron estas medidas como inviables y perjudiciales.

La decisión contó con respaldo internacional. Un panel de la Comisión Ballenera Internacional indicó que nuevas intervenciones solo prolongaban el sufrimiento.

Qué ocurrirá ahora

Las autoridades mantienen monitoreo constante durante los últimos momentos del animal. La ballena sigue con vida, pero con movimientos cada vez más débiles.

Tras su muerte, el cuerpo será trasladado a Stralsund. Científicos realizarán una autopsia para determinar causas del encallamiento y posibles enfermedades.

El esqueleto podría conservarse para investigación. Este material aportará a estudios sobre encallamientos y conservación de mamíferos marinos.

Cronología del caso

La ballena fue vista por primera vez a inicios de marzo en el puerto de Wismar. El 23 de marzo encalló cerca de Niendorf. En ese momento, lograron liberarla tras excavar un canal.

Días después, volvió a encallar en la bahía de Wismar. Logró moverse en algunos momentos. No encontró salida al mar abierto.

A finales de marzo quedó atrapada de forma definitiva en el lago Kirchsee, cerca de la isla de Poel. Allí permaneció hasta su estado crítico.

Lo que se sabe

Especialistas indicaron que la ballena no pertenece al Mar Báltico. Es probable que se desorientara al seguir cardúmenes o por ruido submarino.

El entorno resulta inadecuado para la especie. Presenta baja salinidad y poca profundidad. También existen indicios de heridas por hélices y posible contacto con redes.

Las autoridades basaron la decisión en criterios científicos y en evitar sufrimiento adicional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.