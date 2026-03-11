Ciencia

¿A qué edad un perro o un gato se consideran viejos? Guía para reconocer la etapa ‘senior’ y ajustar sus cuidados

La edad en que perros y gatos entran en la etapa senior depende del tamaño o especie y exige cambios en dieta, controles veterinarios y cuidados

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Veterinaria explica cuándo perros y gatos se consideran senior y qué ajustes requieren en alimentación, chequeos médicos y hábitos diarios.
Veterinaria explica cuándo perros y gatos se consideran senior y qué ajustes requieren en alimentación, chequeos médicos y hábitos diarios. (Canva Stock/Belle Llido's Images/Africa images)







El Tiempo Colombia

