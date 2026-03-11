¿A qué edad un perro o un gato se consideran viejos? Guía para reconocer la etapa ‘senior’ y ajustar sus cuidados

Veterinaria explica cuándo perros y gatos se consideran senior y qué ajustes requieren en alimentación, chequeos médicos y hábitos diarios.

Saber cuándo un perro o un gato entra en la etapa senior resulta clave para ajustar su alimentación, rutinas y controles médicos. La edad en la que comienza la vejez no es igual para todas las mascotas. En los perros depende del tamaño y la raza. En los gatos existe una referencia más uniforme.

La veterinaria María Vetican difundió una guía práctica en su cuenta de TikTok para ayudar a los propietarios a identificar el momento en que sus animales comienzan la vejez. Esta clasificación permite adaptar los cuidados médicos y nutricionales para mantener la calidad de vida.

El envejecimiento de las mascotas no ocurre de forma idéntica en todos los casos. En los perros influye de manera directa el peso corporal. Los animales de razas pequeñas envejecen más tarde que los de mayor tamaño.

Según la especialista, los rangos se distribuyen de la siguiente forma:

Perros de menos de 10 kg: se consideran senior entre los 10 y 11 años.

se consideran senior entre los 10 y 11 años. Perros entre 10 y 25 kg: ingresan en la vejez entre los 8 y 9 años.

ingresan en la vejez entre los 8 y 9 años. Perros entre 25 y 45 kg: se clasifican como ancianos entre los 7 y 8 años.

se clasifican como ancianos entre los 7 y 8 años. Razas gigantes: su etapa senior inicia a partir de los 6 años.

En el caso de los gatos domésticos, el consenso veterinario ubica el inicio de esta etapa alrededor de los 9 o 10 años. Este rango aplica en general sin importar la raza.

Cambios en el comportamiento

El paso a la etapa senior suele acompañarse de cambios físicos y conductuales. Los animales pueden mostrar menor energía, variaciones en su aspecto o respuestas diferentes ante estímulos cotidianos.

Detectar estas señales a tiempo facilita la intervención preventiva. El propietario puede acudir al veterinario y ajustar rutinas o tratamientos antes de que aparezcan problemas mayores.

Alimentación y controles médicos

Una vez que el animal alcanza la etapa senior, resulta necesario modificar la dieta y aumentar los chequeos veterinarios. El objetivo es detectar de forma temprana enfermedades crónicas o degenerativas.

La observación del comportamiento habitual también cumple un papel clave. Cambios en el apetito, el movimiento o la actitud pueden alertar sobre problemas de salud.

Ante cualquier duda sobre el estado del animal, la recomendación consiste en consultar con un veterinario de confianza. Una transición adecuada en la alimentación y un entorno adaptado ayudan a sostener el bienestar durante esta etapa.

