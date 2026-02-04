A 40 km del glaciar Perito Moreno: inicia la cosecha del trigo más austral del mundo con resultados que sorprenden

La cosecha de trigo y avena más austral del mundo avanza cerca del glaciar Perito Moreno con rindes altos y un fuerte impacto productivo en Santa Cruz.

A 40 kilómetros del glaciar Perito Moreno, Argentina, en el límite entre la estepa y el bosque andino-patagónico, inició la cosecha del trigo y la avena más australes del planeta. El proyecto abarca unas 370 hectáreas y proyecta una producción total de entre 600 y 700 toneladas de grano, con destino principal a una planta de alimento balanceado en Río Gallegos.

La experiencia combina esfuerzos del sector público y privado. Los rendimientos obtenidos durante este primer año a escala comercial resultan altos para la región y se acercan a los promedios de las principales zonas agrícolas del país.

Las tierras pertenecen a la Estancia Alice, propiedad de Alejandro Bárcena. La empresa estatal Santa Cruz aporta maquinaria, equipamiento y costos operativos. La firma AgroCalafate brinda asistencia técnica integral en el manejo de los cultivos y en el diseño de la planta industrial.

La planta de alimento balanceado, ubicada en Río Gallegos, prevé una producción de 1.200 toneladas al cierre de la temporada. De ese volumen, unas 700 toneladas de trigo y avena provenientes del campo cercano a El Calafate cubrirán cerca del 70% de los insumos necesarios.

Durante las jornadas de cosecha, la estancia mostró una imagen poco habitual en la zona. Tractores y cosechadoras compartieron caminos internos con vehículos turísticos. Las tareas coincidieron con temperaturas cercanas a los 25 °C, valores poco frecuentes para el área.

En el caso de la avena, los lotes de menor rendimiento alcanzaron unos 1.200 kilos por hectárea, mientras que los sectores más favorables superaron los 2.000 kilos por hectárea para grano. Estos números resultaron alentadores para una primera campaña a gran escala.

El trigo también presentó desempeños destacados. Los lotes generales rondaron los 2.000 kilos por hectárea. En áreas con mayor humedad, los rindes oscilaron entre 2.800 y 3.200 kilos por hectárea, valores cercanos al promedio nacional.

El equipo técnico de AgroCalafate está integrado por Tomás Ciurlanti, Nicolás Zuber y Ricardo Coggiola. Los tres profesionales trabajan en distintas provincias y se encargan tanto del diseño agronómico como de la operación de las máquinas durante la cosecha.

Las labores incluyen el uso de cosechadora, tractores con tolva autodescargable, rastrillo y rotoenfardadora. El proceso concluye con el acopio del grano en bolsas, para luego trasladarlo en camiones hacia la planta de procesamiento.

El entorno acompaña la postal productiva. De fondo se observan cumbres nevadas de la cordillera y, en días despejados, el perfil de las Torres del Paine, del lado chileno.

La producción en la Patagonia presenta condiciones particulares. La preparación de la cama de siembra se realizó en otoño. Durante el invierno, el suelo se recargó con agua del deshielo. La siembra se concretó en primavera, sin uso de riego, bajo un esquema de secano.

Las variedades sembradas incluyeron avena Inta Cristal e Inta Calen. En trigo se utilizaron las variedades Pretal y Ceibo. El suelo de la zona es franco arenoso y posee un contenido de materia orgánica superior al 9%, un rasgo poco común.

La ventana de trabajo es reducida. El suelo permanece congelado durante parte del año, lo que impide sembrar en las fechas habituales de la región núcleo. La estrategia priorizó conservar la humedad acumulada durante el invierno.

Además del trigo y la avena, el equipo desarrolla ensayos con otros cultivos. Las pruebas incluyen arvejas verdes y amarillas, lino y camelina, con el objetivo de sumar proteína al alimento balanceado y generar información para futuras escalas productivas.

El inicio formal de la cosecha contó con la presencia del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto con autoridades provinciales y productores locales. La actividad despertó expectativa por su impacto económico y productivo.

Durante el acto, Vidal destacó la importancia de producir alimentos en la provincia, generar empleo y recuperar la cultura del trabajo en los campos santacruceños. También señaló que el proyecto puede ampliarse en superficie y replicarse en otras zonas.

