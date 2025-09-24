Pueblos fantasmas: descubra 5 lugares abandonados alrededor del mundo

Estas cinco ciudades fantasmas fueron abandonadas por guerra, enfermedad o economía. Hoy, se convirtieron en destinos turísticos inesperados.

En distintos rincones del mundo, existen ciudades que quedaron vacías, como si el tiempo se hubiese detenido.

Son poblados que perdieron toda su población debido a conflictos bélicos, crisis sanitarias o el colapso de grandes proyectos. Aunque permanecen deshabitadas, muchas de ellas se transformaron en sitios turísticos de alto interés histórico.

A continuación, cinco de estas ciudades fantasmas:

1. Bodie, California, Estados Unidos

Antiguo pueblo minero de oro fundado en 1859. Quedó desierto tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy es un parque estatal con 200 ruinas. (Marc-Lautenbacher /Wikimedia Commons)

Bodie nació en 1859 como un campamento de extracción de oro. En su mejor momento, albergó a cerca de 8.000 personas y más de 2.000 construcciones. La ciudad prosperó por el auge minero, pero tras el declive de la actividad extractiva, la población comenzó a abandonar el lugar.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Bodie quedó totalmente desierta. En la actualidad, forma parte del Parque Estatal de Bodie, donde se conservan en ruinas aproximadamente 200 edificios originales.

2. Kalaupapa, Hawái, Estados Unidos

Colonia de aislamiento para personas con lepra durante más de un siglo. Está en una zona remota y conserva su arquitectura original. (Alden Cornell/Wikimedia Commons)

Ubicada en una remota península de la isla de Molokai, Kalaupapa fue usada como colonia de aislamiento para personas con hanseníase, enfermedad también conocida como lepra. Desde 1866, y durante más de 100 años, se utilizó como un centro de reclusión obligada por su geografía, rodeada por acantilados de 600 metros.

Hoy, la zona pertenece a un Parque Histórico Nacional y conserva edificaciones como escuelas, iglesias, un hospital y pequeñas granjas. Aunque no tiene residentes permanentes, el sitio mantiene viva la memoria de quienes vivieron en aislamiento.

3. Forest City, Malasia

Proyecto de $100.000 millones con islas artificiales y lujo. Quedó casi vacío por crisis políticas y económicas. Ocupación actual: 1%. (MOHD RASFAN/AFP)

Forest City surgió como un megaproyecto inmobiliario valorado en $100.000 millones, financiado principalmente por la desarrolladora china Country Garden, en conjunto con el gobierno de Johor. El plan incluía cuatro islas artificiales cerca de la frontera con Singapur, diseñadas para alojar hasta 700.000 personas en un entorno ecológico y tecnológico.

Sin embargo, las restricciones de capital en China, una crisis política en Malasia y los efectos de la pandemia provocaron un desplome en las ventas. Actualmente, el nivel de ocupación ronda apenas el 1%, según reportes de la BBC. La ciudad permanece casi vacía.

4. Pyramiden, Svalbard, Noruega

Ciudad soviética minera abandonada en 1998. Conserva escuelas, bustos y edificios. Hoy recibe turistas en el verano ártico. (Bjoertvedt/Wikimedia Commons)

Pyramiden fue una ciudad minera situada en el archipiélago de Svalbard, a una latitud de 78,4 grados norte. Se fundó en 1910 y, en su apogeo durante los años 60, llegó a tener una población de aproximadamente 2.500 personas.

En 1998, tras el colapso de la industria del carbón, todos sus habitantes abandonaron el lugar. Hoy, Pyramiden sigue prácticamente intacta, con edificios, escuelas y hasta un busto de Lenin. En el verano, recibe visitantes interesados en su herencia soviética. Solo unos pocos cuidadores y científicos permanecen temporalmente.

5. Kolmanskop, Namibia

Fundada por la fiebre de los diamantes en 1908. Fue abandonada en los años 50. El desierto cubrió sus casas y atrae a turistas. (GIRAUD Patrick /Wikimedia Commons)

Kolmanskop se estableció en 1908, cuando la minería de diamantes atrajo una gran cantidad de personas hacia esta zona desértica del sur africano. La ciudad ofrecía comodidades avanzadas para la época: hospital, escuela, salón de baile, pista de boliche, planta de energía e incluso la primera clínica de rayos X del hemisferio sur.

Con la disminución de los yacimientos en la década de 1930, los residentes comenzaron a marcharse. A mediados de los años 50, la ciudad quedó completamente vacía. Hoy, el desierto ha invadido sus estructuras, lo que la convierte en un popular destino turístico y escenario de producciones audiovisuales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.