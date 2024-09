Vida de gatos: Consejos para una convivencia cat friendly saludable

Si tienes un gato, sabes que vendrá cuando no lo llames, pero cuando lo hagas, te mirará con indiferencia mientras decide qué hacer, y probablemente no acudirá a tu encuentro. En su lógica felina, la comida debe estar servida antes de que suene tu despertador, y aunque cumplas con esta exigencia, no te sorprendas si no la come de inmediato: tal vez no tenía hambre, solo quería comprobar tu nivel de obediencia. Un rascador es esencial para él; si es tu sillón, mejor. Los juegos empiezan y terminan cuándo y cómo él quiere, y los ronroneos y arañazos forman parte del trato. Al fin y al cabo, es un cazador sigiloso que busca tener todo bajo control, incluyéndote a ti, y te lo hará saber cada vez que cierres la puerta... y vuelvas a abrirla porque crees que quiere salir, pero en realidad no… o tal vez sí.

Situaciones como estas ocurren a diario en innumerables hogares. Cada vez más personas consideran a sus gatos un miembro más de la familia, compartiendo su día a día con ellos. Vivir con gatos es tan fascinante como desafiante, y entender su comportamiento es clave para cuidar su salud y la de quienes los rodean. Con los gatos, como con otros animales, podemos compartir momentos inolvidables, pero también enfermedades, especialmente las causadas por parásitos internos y externos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 60% de las enfermedades infecciosas que afectan a las personas, son compartidas también con los animales. Estas enfermedades son llamadas zoonóticas y pueden ser causadas por virus, bacterias y parásitos, entre otros agentes.

¿Cuáles son los parásitos zoonóticos que más afectan a los gatos?

Desde temprana edad los gatos son vulnerables a las parasitosis internas principalmente causadas por gusanos redondos y planos. Según cada caso, los gatitos se contagian durante la lactancia (a través de larvas de parásitos que pasan de la mamá al gatito) y, a medida que crecen y durante toda su vida, las fuentes de contagio son el suelo, alimentos contaminados con huevos de parásitos y el consumo de carne cruda o mal cocida, entre otros. Algunas de las enfermedades zoonóticas que causan en las personas son: Larva migrans ocular, Larva migrans visceral, Larva migrans cutánea y Dipilidiasis.

Por su parte, las pulgas son los parásitos externos que más afectan a los gatos. Cada pulga realiza más del 90% de su ciclo de vida en el ambiente, es decir en el hogar y esto es lo más desafiante en el control de esta parasitosis, ya que una sola pulga en nuestro gato implica muchos huevos y larvas en nuestro sillón o en nuestra alfombra. Por lo cual, no debemos esperar a ver las pulgas sobre el animal. Lo recomendado, es mantener al gato siempre protegido, ya que las pulgas no sólo pican a los felinos, sino también a las personas y pueden ser vectores de otras enfermedades, algunas de ellas también zoonóticas.

¿Qué otros factores se deben tener en cuenta en torno a la desparasitación de los gatos?

Tal como adelantamos al principio, entenderlos es fundamental para una convivencia más sana y amigable y el primer paso para esto, es comprender que los gatos son muy sensibles frente al estrés: cualquier cambio o situación que interpreten como “invasiva”, puede generan en ellos mucha ansiedad y predisponerlos a reacciones imprevistas. Este es un punto clave también a la hora de desparasitarlos, donde muchas veces el resultado es un tutor mordido o arañado y un gato asustado, con mucha salivación por el propio estrés, que no quería atacar a nadie y que, por si fuera poco, no recibió la dosis completa del desparasitante oral, que intentaron suministrarle. En definitiva, todos salieron perdiendo.

¿Existe una forma de proteger a los gatos contra los parásitos sin estresarlos?

