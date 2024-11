Restaurante Doña Tina: Comida casera con sabor y tradición

Tan solo 20 años de experiencia respaldan la sazón de sus platillos. “Años que no pasan en vano”, le comento previo a nuestra conversación. En una mañana: un tanto húmeda, un tanto calurosa, en la ciudad de Bagaces.

Doña Daisy relata cómo su incursión en la cocina no fue planeada, sino producto del azar y la intuición que ha sido su guía. “Vi un restaurante abandonado y tomé la decisión de comprarlo”, cuenta sobre el primer negocio, un espacio que nombró La Carreta y que pronto se convirtió en un éxito.

(Marcela Bertozzi)

Desde entonces, su inclinación por la cocina casera ha sido inquebrantable, ya que considera que “es lo que la gente busca, algo para el día a día”.

Además, asegura que el talento por la cocina proviene, una gran parte, heredado por su madre, quién descansa en paz. Cristina Alvarado, Doña Tina. “A ella le gustaba mucho la cocina, muchas de las cosas que sé las aprendí de ella. Recuerdo mucho las tortillas que hacía y el tamal dulce, que también lo tengo en el menú acá”, destacó.

Esta emprendedora mujer no solo ha manejado restaurantes, sino también una tienda en el centro de Bagaces que debió cerrar debido a la pandemia. Sin embargo, su conexión con la cocina la llevó a regresar a los fogones gracias a un sueño que cambió su destino.

Daisy Arce, propietaria de restaurante doña Tina, ubicado en Bagaces, Guanacaste. (Marcela Bertozzi)

“Soñé con mi mamá en un restaurante a la orilla de la carretera, en el sueño ella pasaba sentada en las escaleras de un bus y me decía adiós, el lugar era muy similar a éste en el que estamos, a la orilla de la carretera. Ocho días después se presentó la oportunidad de comprar el lugar, y lo hice”, relata.

Así nació Doña Tina, el restaurante que lleva el nombre de su madre, como un homenaje a ella y a las tradiciones culinarias que le enseñó.

El restaurante ofrece algunos infaltables como la olla de carne, el casado con gallina y el mondongo en salsa. Sin embargo, la oferta es amplia en donde usted podrá disfrutar de más de 30 platillos en su menú.

Doña Tina restaurante (Marcela Bertozzi)

Arce, explica que uno de los objetivos del restaurante es la generación de empleo, no solo para los involucrados directamente con la operación del negocio, sino que el 70% de los productos e ingredientes que se utiliza, provienen de productores locales.

A lo largo de los años, Doña Daisy ha contado con el apoyo incondicional de sus tres hijos: Donny, Johnny y Felipe, quienes han estado a su lado en cada proyecto. El sabor que nos deja conversar con esta mujer es que no teme enfrentarse a nuevos retos.

“Nunca he tenido miedo de emprender. He aprendido sobre la marcha, incluso cuando remodelé el restaurante sin planos ni diseños, los fuimos construyendo según mis gustos”, comparte.

Al conocer a una persona con tanto ímpetu y ganas de salir adelante, me llama la atención preguntarle “¿Cómo visualiza que sea su retiro?”, quizá intuyendo un poco lo que me va a contestar.

Su semblante cambia ligeramente, apoya su espalda en una silla de madera y nos comenta. “Esa idea no está en mis planes, no lo analizo. Vivo el día a día. Me levanto a las seis de la mañana y no me detengo hasta la noche”, asegura.

“No puedo estar en la casa sin hacer nada, para mí eso es estar estancada”, confiesa, dejando claro que su energía parece inagotable.

La historia de Doña Daisy es la de una mujer que, a través de su pasión por la cocina casera y el trabajo duro, ha logrado construir un legado familiar y comunitario. Con su dedicación y el cariño que pone en cada platillo, el Restaurante Doña Tina ha ganado un lugar especial en el corazón de los bagaceños y quien visita la hermosa provincia de Guanacaste.

Experiencia culinaria auténtica. Con platos típicos costarricenses preparados con ingredientes frescos y locales.

Menú

Dirección: Frente a la carretera Interamericana, Bagaces, Guanacaste.

Ubicación

Reservación: para eventos, cenas y cumpleaños.

WhatsApp: +506-8852-5860

WhatsApp doña Tina

Redes: Facebook | Instagram: donatinarestaurantecr

Correo: restaurantedonatinacr@gmail.com