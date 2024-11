Navidad con sello de Malavasi

La Navidad ya está aquí y en Helados Malavasi lo saben y la reciben con su gran variedad de especiales para que en esta época los disfruten todos en familia. Podrán disfrutar el tradicional ROMPOPE sabor VAINILLA como lo hacía la abuela y el novedoso ROMPOPE Fresa para los más atrevidos.

Además para los antojos personales, existe el cono “Cucurucho” más crunch que nunca con maní, cobertura de Chocolate, relleno del inigualable sabor del helado de vainilla Malavasi y más chocolate para un bocadito final, también la “Chocomalavasi” y ni hablar de las promociones, durante el mes de noviembre, encuentre el 2x1 en tamaño “Pinta” en todo el país, en sabores de Naranja-Piña, Vainilla, Fresa y Chocochips.

Para celebrar la Navidad, Helados Malavasi innova con sabores llenos de recuerdos y risas en familia, el delicioso “Bastón Navideño” con una mezcla refrescante sabor vainilla-menta y otro sabor maravilloso de “Manzana-Canela” que recuerda las cálidas tardes de juegos, fotos y regalos.

No se puede hablar de Helados Malavasi sin mencionar los famosos helados de palito y los helados redondos, con sabores para todos como Mango cele, Frutas, Chocochips, Leche Condensada, Choco Maní, Coco, Pecaditos, Naranja, Natilla, Churchill, Menta Chips, Natifrutas, Baileys y Chicle.

Cuatro décadas

Dedicación, humildad, profesionalismo, visión y proyección son las palabras que identifican a los fundadores de Helados Malavasi, Don Juan Malavasi y Doña Ada Lilia Rojas y a VIDIKA S.A. (razón social que se compone de las primeras sílabas de los nombres de sus hijos, Viviana, Diego, Karla); es esta una empresa cien por ciento nacional, a punto de cumplir sus 40 años de vigencia.

Con una gran visión y olfato Heladero, se han desarrollado más de 150 diferentes productos categorizados entre envasados, paletas y otros productos como Gelatinas, Natilla, Yogurt y bebidas energéticas. Aunque la marca más poderosa y conocida que distribuye VIDIKA S.A. es Helados Malavasi, también cuenta con otras muy conocidas como lo son “Los Paleteros” by Malavasi, Helados Delfín by Malavasi y Michoacana by Malavasi, cada una con una gran variedad de presentaciones y sabores.

Don Juan comenta que él y su esposa comenzaron trabajando en el patio de la casa, una ardua tarea sin horarios, pero sí con muchas ganas de salir adelante, colocaba los productos en pulperías y abastecedores cercanos y que gracias a Dios los helados fueron muy bien aceptados, tanto, que tuvieron que construir una segunda planta para vivir y dejar la fábrica de helados en la primera.

Con una gran Responsabilidad Social, hoy la empresa da empleo a más de 100 colaboradores, en su mayoría procedentes de Moravia y Coronado.

Tras mucho trabajo la variedad de los Helados Malavasi se encuentran en todo el país. Desde cadenas de supermercados, tiendas de conveniencia, abastecedores, pulperías y en las Heladerías Malavasi, ubicadas en el Parque de Moravia, El alto de la Trinidad de Moravia, Tibás Centro Comercial Expreso contiguo a EPA, costado Sur del parque central de Heredia y especialmente para nosotros los Coronadeños, la ubicada frente al Parque de Coronado, 50 metros oeste del BCR.