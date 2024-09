Audi muestra su nuevo Q8 e-tron en condiciones pocas veces vistas

Audi presentó su nuevo Q8 e-tron de una manera diferente a la prensa y a sus clientes, permitiendo poner a prueba sus principales mejoras en un pequeño circuito para que los asistentes comprobaran personalmente sus características.

Motorismo estuvo presente en la actividad realizada en Escazú, y aquí le contamos las novedades que trae este modelo 100% eléctrico, que ha generado mucho interés.

El Q8 e-tron disponible en Costa Rica viene en tres versiones de carrocería: SUV, Sportback y S, y se puede elegir entre dos opciones de batería denominadas 50 y 55.

La versión 50 cuenta con una batería de 95 kWh, genera una potencia de 340 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en seis segundos. Si se configura para la versión SUV, tiene una autonomía de 491 kilómetros, mientras que para la versión Sportback aumenta a 505 km.

El lujo y confort están garantizados en su interior. El lujo y confort están garantizados en su interior. (Albert Marín)

Por otro lado, la versión 55 tiene una batería de 114 kWh, que incrementa la potencia a 408 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,6 segundos, con una autonomía de 582 kilómetros en la versión SUV y hasta 600 km en la versión Sportback.

Ambas versiones tienen dos motores, uno en cada eje, y una velocidad máxima de 200 km/h.

Además, Audi ha incorporado la versión S, la más deportiva de todas, que también destaca en terrenos todoterreno. Las diferencias incluyen sus tres motores: uno en el eje delantero y dos en el trasero, con una potencia de 503 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,5 segundos, más de un segundo más rápido que la versión Sportback.

Varios clientes y prensa fueron invitados a probar sus novedades. Varios clientes y prensa fueron invitados a probar sus novedades. (Albert Marín)

Buenas novedades

Jason Obando, experto en Audi, fue el encargado de mostrar las novedades del vehículo, como la suspensión neumática. Durante la primera parte del recorrido, al pasar por una zona de torsión, el carro se adaptó sin problemas al terreno, manteniendo a los ocupantes cómodos mientras realizaba su trabajo.

Luego, al avanzar hacia una cuesta, activó la cámara delantera ubicada debajo del emblema en el momento en que alcanzamos la parte más alta, que dificultaba la visibilidad del trazado. Esta cámara, que viene de serie, mostró de manera nítida el camino para ajustar el 4x4.

Con sus cámaras 360 el conductor no tendrá problemas para manejar en cualquier tipo de carretera. Con sus cámaras 360 el conductor no tendrá problemas para manejar en cualquier tipo de carretera. (Albert Marín)

También probamos el control de descenso inteligente. Con la ayuda de las cámaras y sensores, el vehículo desciende sin dificultades, controlando la velocidad y la dirección. Jason incluso soltó las manos del volante y los pies del pedal de freno para mostrar que el carro avanzaba solo.

El Q8 e-tron cuenta con cinco modos de manejo, cada uno adaptado a las irregularidades del terreno. Estos modos permiten al conductor ajustar la suspensión, la distancia de la carrocería con el suelo, la potencia, la velocidad y la regeneración de la batería durante la frenada.

¿Es brusca la frenada cuando el vehículo regenera energía? La respuesta es no. El cliente no percibe ningún cambio en comparación con una frenada normal. Incluso lo probamos, y no se nota diferencia alguna.

En cuanto a la carga rápida, el Q8 e-tron puede recibir hasta 180 kW. Esto permite cargar el vehículo en menos de una hora, un tiempo similar al de cargar un teléfono celular.

Si lo carga por la noche, el costo es muy bajo, ya que el precio de la electricidad es menor en esas horas. Según el experto, cargarlo toda la noche costaría entre 5 mil y 7 mil colones.

La toma de carga está ubicada a un costado de la puerta del conductor. La toma de carga está ubicada a un costado de la puerta del conductor. (Albert Marín)

Saque billetera

El precio de este chuzo arranca desde los $79.500, unos 41 millones de colones al tipo de cambio. Con las extras que el cliente quiera agregarle, la cantidad puede ascender y superar hasta los $100 mil, en colones sería 52 millones.

Tiene tres paquetes de personalización llamados Advance, Prestige y S Line, que le permitirán personalizar el carro a su gusto.

Los clientes pueden personalizar su Q8 e-tron de muchas formas, desde la pintura y hasta los aros. Los clientes pueden personalizar su Q8 e-tron de muchas formas, desde la pintura y hasta los aros. (Albert Marín)

Entre las numerosas opciones adicionales que ofrece la marca, destacan el color del vehículo, el tamaño de los aros (disponibles en tamaños de 20 a 22 pulgadas), diversas combinaciones de tapicería para los asientos, y la posibilidad de cambiar las luces delanteras a Matrix LED. Este sistema permite utilizar las luces altas mientras conduces sin afectar a los demás conductores en el carril contrario.

Para más información sobre este Q8 e-tron, puedes consultar el sitio web www.audi.co.cr. También puede encontrarlos en redes sociales como Audi Costa Rica o visitar sus sucursales en Sabana y Pinares de Curridabat.