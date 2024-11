Historias que inspiran

El camino del emprendimiento está lleno de retos, pero también de oportunidades que pueden transformar ideas en grandes proyectos. Ligia Álvarez, creadora de Manos Creativas, y Laura Arce, fundadora de Laita, han logrado impulsar sus negocios con el respaldo de Walmart.

Gracias al programa Una Mano Para Crecer, encontraron no solo una plataforma para expandir sus productos, sino también apoyo en capacitación y acompañamiento.

Con ambas conversamos de sus orígenes y del antes y después de la intervención de Walmart en su emprendimiento. Conozca cómo estas mujeres han convertido sus sueños en éxito.

Ligia Álvarez, fundadora de Manos Creativas. (Jose Cordero)

“Recuerdo la emoción de ver mis productos en el supermercado por primera vez. El apoyo de Una Mano Para Crecer fue esencial para que Manos Creativas expandiera su oferta a nueve productos que ahora se venden en múltiples tiendas de la cadena Walmart en Costa Rica”. — Ligia Álvarez, fundadora de Manos Creativas.

Innovación sostenible para un futuro sin plástico

Ligia Álvarez es la fundadora de Manos Creativas, una idea que nace en el 2019 y viene a llenar un problema que hay de contaminación de plásticos de un solo uso y desperdicio de alimentos.

“Me di cuenta de la cantidad de plástico que usamos y que termina en los océanos o basureros. Pensé, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Así nació la idea de hacer bolsitas reutilizables que sustituyeran el plástico de un solo uso”, comenta Ligia.

Manos Creativas cuenta con una línea de cuidado personal amigable con el ambiente. (Jose Cordero)

¿Cómo surge Manos Creativas?

Nace luego de un problema de salud que tuve en el 2015, cuando viví un proceso complejo y me tuve que “bio-inventar”. En ese tiempo me di cuenta de la cantidad de plástico de un solo uso que mandamos indiscriminadamente a los océanos o los basureros, y en esa etapa me cuestioné acerca de lo que yo podía hacer, de cómo podía mejorar.

Una de las líneas de cuidado personal de Manos Creativas son las almohadillas desmaquillantes reutilizables, que incluyen su propia bolsita para lavado, (Jose Cordero)

Fue ahí cuando empecé a hacer unas bolsitas para sándwich y otras que son para panes, con el propósito de reducir las bolsas de plástico. Luego, encontré una idea que me encantó que ponían en práctica en Nueva Zelanda, unas envolturas de tela de algodón, que se impermeabilizan con resinas, con cera de abeja, y sustituye el uso del plástico adhesivo. En un laboratorio de la UNED (Universidad Estatal a Distancia) logramos tropicalizar la idea y nos funcionó bien, incluso he ganado varios premios, tanto a nivel nacional como internacional.

Con esta fórmula creamos varios productos y ahí íbamos creciendo, pero muy poco a poco.

¿Cómo llega a Walmart y a Una Mano Para Crecer?

Bueno, cuando entramos a Walmart nuestro negocio se catapultó. Recuerdo que tuvimos una última reunión un jueves y cuando de casualidad andaba el domingo en el supermercado, vi mis productos, sentí una alegría tan profunda que casi me pongo a llorar en el pasillo.

Manos Creativas también ofrece una línea de agua micelar. (Jose Cordero)

De ahí conocimos este programa maravilloso Una Mano Para Crecer y hemos crecido mucho más gracias al apoyo, el acompañamiento y todas las capacitaciones que hemos recibido…ha sido algo invaluable.

Formamos parte de un gran grupo de Pymes. Una Mano para Crecer nos ha ayudado por ejemplo en temas financieros, administrativos, de mercadeo, en fin, que hacen la diferencia a la hora de tener éxito, o no, en un emprendimiento.

Actualmente Manos Creativas cuenta con nueve productos en Walmart, todos enfocados en productos que reducen el consumo de plástico de un solo uso. Destacamos su línea de cuidado personal, que cuenta con productos como almohadillas desmaquillantes reutilizables que incluyen su propia bolsita de lavado, agua micelar y accesorios que se utilizan durante al lavado del rostro.

Una idea para el cuidado del cabello

Laura Arce, emprendedora, fundadora de la marca de cosméticos Laita. (Jose Cordero)

En muchas ocasiones, las mejores ideas surgen de desafíos personales. Así fue el caso de Laura Arce, quien decidió convertir la frustración de no encontrar un producto adecuado para su cabello en una oportunidad para emprender.

De ahí nació Laita, una marca de fijador natural a base de linaza, desarrollado inicialmente como proyecto universitario. La pasión de Laura por encontrar una solución sin químicos dañinos para sus rizos la llevó a experimentar y crear un producto único, que no solo ganó la feria de emprendimiento del TEC (Tecnológico de Costa Rica), sino que también atrajo la atención de Walmart, permitiéndole llevar a Laita a un nuevo nivel. Lo que comenzó como una solución casera se transformó en un proyecto ambicioso que conquistó las estanterías de supermercados a lo largo del país.

Laura Arce 21/10/2024, San José, Tibás, retratos de Laura Arce, emprendedora, fundadora de la marca de cosméticos Laita. (Jose Cordero)

¿Cuándo nace Laita?

Laita nació hace 21 años y fue a partir de un proyecto de la universidad. Bueno, yo soy colocha y siempre quise encontrar un producto adecuado para mi cabello, porque ninguno me funcionaba. Un día me contaron de la linaza y me pareció increíble, sin embargo, era complejo cocinarla, mantenerla en refrigeración y duraba poco en buenas condiciones, entonces se me ocurrió crear algo para solucionar el problema.

(Jose Cordero)

Estaba en la carrera de Tecnología de Alimentos, y como parte de un proyecto de clase, hice un gel que me funcionó perfecto. Un profesor me impulsó a participar en una feria de emprendimientos del TEC, participé y gané. Fue ahí cuando Walmart me ofreció ayuda y colocar el producto por 12 meses en sus supermercados, con tres meses de prueba. Pasé un año afinando el producto porque claro, ya era entrar a otro nivel.

“Iniciamos con una oferta de productos que rápidamente conquistó a nuestros clientes, lo que nos motivó a expandir nuestro catálogo, siempre con la linaza como ingrediente esencial. Más de dos décadas después, seguimos innovando”. — Laura Arce.

(Jose Cordero)

¿Cómo ha sido su relación comercial todo este tiempo con Walmart?

El apoyo ha sido increíble, sin Walmart nosotros simplemente no existiríamos, es mucho gracias a ellos que mis productos se venden tan bien, ahora tenemos 30 productos y los vendemos en Walmart, Masxmenos y Maxi Palí.

Una Mano Para Crecer nos da muchos beneficios, aunque por supuesto el producto siempre tiene que ser innovador, la verdad es que ellos nos ayudan montones a través de capacitaciones. Los emprendedores muchas veces desconocemos de temas financieros.

Laita sigue creciendo y confía en crear productos aptos para todas las necesidades y hacerlo de la mano de Walmart.

Apoyo para emprendedores

El programa Una Mano Para Crecer, es una iniciativa a través de la cual Walmart ofrece apoyo y capacitación a Pymes manufactureras. Para hablar de este programa conversamos con Katherine Jiménez, gerente Pymes Walmart Centroamérica.

¿Qué es Una Mano Para Crecer?

Walmart tiene la aspiración de convertirse en una empresa regenerativa y para ello trabajamos en diferentes acciones y una de ellas es dinamizar la economía local. Una Mano Para Crecer es justamente eso, venimos a trabajar con nuestros pequeños y medianos proveedores de manufactura para apoyarlos en su crecimiento, para que sigan mejorando en su desempeño comercial, administrativo y empresarial.

Esta relación se traduce en incrementos en las ventas de las pymes y para Walmart la oportunidad de ofrecer productos hechos en nuestro país y de excelente calidad.

¿Cuántas pymes forman parte en Costa Rica y cuántas de ellas son lideradas por mujeres?

Al cierre del 2023 contábamos con más de 180 pequeñas y medianas productoras de manufactura en los cuatro formatos de Walmart, donde un 33% están lideradas por mujeres, lo cual nos llena de orgullo.

¿Cuáles son los beneficios del programa?

Los proveedores de Walmart que forman parte del programa obtienen beneficios financieros, exposición dentro de las tiendas y capacitaciones en temas administrativos, gerenciales, comerciales y otros que agregan valor al crecimiento de sus empresas. Además, tienen un acompañamiento para sobrellevar los procesos en Walmart.

Actualmente, más de 180 pymes forman parte del programa en el país, de las cuales el 33% son lideradas por mujeres. El objetivo es apoyar a las pymes locales para que crezcan y se desarrollen, beneficiando así tanto a los emprendedores como a nuestros clientes, que pueden encontrar productos innovadores hechos en Costa Rica. — Katherine Jiménez, gerente pymes Walmart Centroamérica.