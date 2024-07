Grupo VMA llega a 37 años siendo líderes estratégicos en seguridad privada

A la cabeza del Grupo VMA está Johan Vargas, criminólogo, consultor y sobre todo apasionado de la seguridad privada, empresario cuya visión es la de crecimiento de la mano de la profesionalización y capacitación constante de sus colaboradores.

En Costa Rica ha llevado la seguridad privada a otro nivel y, en la actualidad, lidera, junto a sus hijos y un equipo de colaboradores comprometidos, una de las empresas de mayor crecimiento y más consolidadas en materia de servicios empresariales.

Johan Vargas, presidente de VMA, habló con El Financiero acerca de los logros y retos que su empresa ha tenido a lo largo de sus 37 años.

VMA Johan Vargas, presidente de VMA.

Nuestra prioridad ha sido desde el primer día el bienestar de los colaboradores y por eso, nos preocupamos por disminuir su riesgo y darles todas las herramientas para su crecimiento personal. — Johan Vargas, presidente de VMA.

¿Cómo surge VMA hace 37 años? ¿Cuáles fueron los principales desafíos durante los primeros años?

Bueno, yo estudié criminología, en ese tiempo trabajaba como jefe de investigaciones de la CCSS pero, además, una vez que salía de mi horario, hacía investigaciones de forma privada.

Estando en esa dinámica, me enteré de una oportunidad para vender los servicios de seguridad a la clínica de Coronado y ahí inicia VMA, con dos oficiales durante el día y otros dos durante la noche.

A partir de ese momento, empiezo a buscar oportunidades, nuevos lugares para ofrecer seguridad privada desde una visión mucho más profesional, algo que los clientes empiezan a valorar. Cada vez eran más oficiales y mejor preparados.

Cuando VMA llega a tener 100 oficiales contratados decido que es momento de dejar mi trabajo, para ese entonces, era jefe de investigación del BCR y dedicarme por completo a VMA.

¿Cómo logra hacer crecer la compañía bajo su liderazgo al 100%?

En ese momento había 20 compañías de seguridad privada, actualmente existen 750 compañías inscritas y unas 500 que operan al margen de la ley.

Desde ese momento que yo entro y decido hacer crecer la empresa veo la necesidad de hacer que nuestros oficiales tengan otra visión, y para eso nos apalancamos de la capacitación permanente para hacer que ellos profesionalicen su trabajo; creemos que el valor más importante de la empresa es el personal y por eso debemos hacerlo parte de nuestro crecimiento y que juntos todos mejoremos.

Hace algunos años se me acercó un colaborador que prestaba su servicio en Puntarenas y me dijo que gracias al trabajo que había tenido como oficial de seguridad en nuestra empresa, había podido apoyar a su hijo para que estudiara medicina y que ya era un gran doctor… historias como esas hacen que todo valga la pena y me reafirma la importancia de hacer todo para que nuestros colaboradores tengan todas las herramientas posibles para su crecimiento.

Actualmente, la compañía tiene más de siete mil colaboradores, en seguridad tenemos sicólogos, criminólogos, investigadores, analistas y por supuesto los oficiales de seguridad, juntos formamos un equipo con el que buscamos convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes, ofrecer un servicio completamente profesional y diferenciado.

Hemos manejando seguridades muy complejas, por ejemplo: bancos, puertos, importante compañías nacionales, navieras, centros de salud, e importantes empresas internacionales agradecen nuestro apoyo. Lo hemos hecho diferente, desde otra visión.

Creo que la única forma de motivar a la gente es dándole capacitación y oportunidad de que realicen una carrera dentro de la compañía, un oficial, por ejemplo, puede escalar a coordinador, jefe de proyecto, supervisor, ejecutivo de cuenta, capacitador o, podemos asignarle un proyecto, hay contratos con proyectos donde por ejemplo se deben contratar a 150 personas.

VMA Parte del equipo de monitoreo de VMA.

¿Cómo es que decide ampliar la oferta, e incluir los servicios de limpieza y mensajería?

El servicio de limpieza surge precisamente por sugerencia de uno de nuestros clientes y nos pareció una buena idea; vimos que incluir personal de limpieza iba a traer beneficios en el tema de seguridad. Normalmente, quienes trabajan en limpieza son testigo de todo lo que ocurre en las empresas. Un dato importante es que la mayoría de las cosas robadas en los centros comerciales salen a través de la basura, de ahí que el personal de limpieza es clave también en la seguridad.

Empezamos a ofrecer este servicio con la misma visión de excelencia que ya tenían nuestros servicios de seguridad. Actualmente contamos con 3200 colaboradores en este sector y esperamos cerrar el año contratando a 600 más, solo en limpieza.

En el caso de mensajería, también fue por sugerencia de un cliente, anteriormente teníamos el transporte de valores pero lo vendimos, sin embargo, nos pedían por el nivel de confianza que diéramos el transporte de documentos de valor y así fue como empezamos, actualmente es otra línea de servicio consolidada.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado Grupo VMA en los últimos años y cómo los han superado?

Bueno creo que el reto ha sido el tema de la nueva seguridad que demanda nuestro país. Aquí lamentablemente no hay preparación en seguridad, necesitamos un esfuerzo más en materia de prevención. Lamentablemente no tengo un buen augurio para la seguridad en el país, estamos pasando por donde ya pasaron algunos de nuestros vecinos centroamericanos y seguimos sin aprender, el país va en una caída libre donde la delincuencia manda.

¿Qué oportunidades ve para el crecimiento y expansión de Grupo VMA en el futuro cercano?

La seguridad va a ser una necesidad en cualquier negocio junto con el agua y salud pública va a ser cada vez más prioritario y, nuestros clientes reconocen nuestro profesionalismo.

Lamentablemente, la seguridad en el país se deteriora día a día, de ahí la importancia de que nuestro servicio se profesionalice cada vez más.

Esta es parte de la visión de Johan Vargas quien asegura continuar trabajando, impregnando de su espíritu de lucha a sus hijos, agradeciendo a su esposa todo el apoyo de siempre y poniendo a Dios delante de sus acciones.