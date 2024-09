Hacia un sistema de salud competitivo: Desafíos y oportunidades en el Foro de Salud 2024

El Foro de Salud 2024, organizado por La Nación en colaboración con Roche, y patrocinado por Fedefarma, Medismart, Johnson & Johnson y MSD, se convirtió en un espacio crucial para debatir las oportunidades y desafíos que enfrenta el sistema de salud costarricense.

Con la participación de 18 panelistas, incluyendo autoridades gubernamentales, representantes de la academia, el sector privado y organizaciones de pacientes, el evento se centró en trazar un camino hacia un sistema de salud moderno y sostenible, siempre con el paciente como prioridad.

Sin embargo, esta última premisa fue cuestionada por las organizaciones de pacientes y la Defensoría de los Habitantes, que insistieron en que, a pesar de las promesas, los pacientes continúan siendo los más afectados por las deficiencias del sistema.

Dos de los temas más discutidos fueron las extensas listas de espera y la creciente judicialización como medio para acceder a citas médicas y medicamentos, una situación que refleja la urgencia de reformar el sistema.

Leslie Vargas, director del Área de Estadística en Salud de la CCSS, presentó cifras que evidencian la gravedad del problema. Aunque los tiempos de espera para cirugías han disminuido en 128 días entre diciembre de 2021 y julio de 2024, pasando de 551 a 423 días, la espera para la primera cita con un especialista ha aumentado un 19%, de 361 a 429 días en el mismo período. Estas estadísticas subrayan la necesidad de reformas más profundas y eficientes.

Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, advirtió sobre los riesgos financieros asociados con la adquisición de medicamentos de alto costo fuera de los modelos de compra estratégicos, señalando que los recursos de amparo, a menudo utilizados para asegurar el acceso a estos tratamientos, no siempre resultan beneficiosos.

Durante el foro, también se discutieron las metas que Costa Rica debe alcanzar en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La ministra de Salud, Mary Munive, destacó los esfuerzos del Ministerio de Salud para retomar su papel rector en el sistema sanitario. Además, se presentaron propuestas para acelerar la transformación digital del sistema de salud, con el objetivo de posicionar a Costa Rica como líder en el mercado de ciencias de la vida.

Este foro ha dejado claro que, si bien existen avances y compromisos, queda mucho por hacer para lograr un sistema de salud verdaderamente competitivo, moderno y sostenible en beneficio de todos los costarricenses.

El envejecimiento y las descompensaciones de la población lleva a la institución a enfrentar atenciones cada vez más complejas, se debe trabajar desde políticas públicas que se vuelven más onerosas; uno de los retos es que la innovación sea accesible a la población sin que se vuelva un riesgo a los recursos financieros. Hay diferentes formas de hacer las cosas, no cabe duda que debemos estar unidos todos, industria, profesionales de la salud, pacientes y nosotros como sistema, para optimizar recursos y que el paciente no tenga la necesidad de un recurso de emparo que, en ocasiones no llega a tiempo.

— Esteban Vega, gerente de Logística de la CCSS.