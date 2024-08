¡Dale mundo a tu ingenio!: La experiencia de los estudiantes en la nueva campaña de U Fidélitas

La creatividad y el ingenio se unen en la nueva campaña publicitaria de la U Fidélitas, ¡Dale mundo a tu ingenio!, un proyecto que busca posicionar a la universidad como el epicentro donde las ideas toman forma. Pero ¿qué mejor manera de conocer esta iniciativa que a través de las voces de los estudiantes que formaron parte de ella?

Muchos nervios. Fiorela Jiménez nunca había participado en una producción, ni ido a la U Fidélitas debido a la modalidad en que estudia, pero se repuso a los nervios con el apoyo de todo el equipo.

Derek Leiva Villalobos y Fiorela Jiménez Mora son algunos de los protagonistas que se atrevieron a darle vida a esta campaña. Sus experiencias reflejan la emoción, el esfuerzo y la dedicación que invirtieron en este proyecto, demostrando cómo la U Fidélitas les ha brindado las herramientas necesarias para innovar y crecer profesionalmente.

La motivación para participar

Fiorela Jiménez Mora, estudiante de Ing. en Seguridad Informática 100% Virtual, se enteró de la convocatoria a través de un anuncio en Teams. “Me atreví e inscribí y, sin imaginármelo, me llamaron para las fotos en la U. Fue una experiencia superchiva, me encantó y lo volveré a hacer unas 1000 veces más”, recordó con gran satisfacción.

Buen ambiente. Para Derek Leiva, quien participó por segunda ocasión en una campaña, la alegría y buena comunicación con el equipo fueron parte esencial del éxito de la producción.

Derek Leiva Villalobos, estudiante de último cuatrimestre de Ing. en Sistemas de Computación y protagonista de la campaña, también encontró en esta oportunidad una manera de salir de la rutina. “Siempre he sido muy extrovertido... Me gusta hacer muchos Tik Toks, por eso decidí participar, para hacer algo diferente”, comentó.

Fue bastante divertido, todo el mundo se reía y me decía cosas y yo también podía aportar muchas ideas, entonces, fue bastante bonito que también mis ideas se utilizaban. — Derek Leiva Villalobos

¡Así quedaron elegidos!

La selección para la campaña implicaba más que solo enviar un par de fotos. “Estuve varios días haciendo fotos y el video, tuve que hacerme un script para no confundirme”, detalló Derek Leiva.

El casting se realizó en el nuevo Edificio de la Innovación de la U Fidélitas, un lugar que inspira creatividad. “Me pidieron hacer todos los ademanes de que me estaba levantando, arreglando el pelo y lavando los dientes y ya después como que iba caminando y de la nada veía una grúa superchiva, entonces yo me tenía que imaginarme lo más chiva del mundo”, recordó Derek.

Fiorela Jiménez Mora también comentó cómo fue seleccionada para participar de esta campaña ¡Dale mundo a tu ingenio!: “En la audición me tomaron fotos y vídeos, contando historias de mi vida. Fue difícil porque me reía mucho, pero la paciencia del equipo fue admirable”.

Retos en la producción exterior

El proceso de producción se llevó a cabo durante dos días intensos, en los que las ideas fluyeron entre el equipo de producción y los participantes, creando un ambiente de camaradería y creatividad. Este entorno colaborativo resultó en una campaña extraordinaria que no estuvo exenta de retos y desafíos para los estudiantes.

El primer día se realizaron grabaciones en varios lugares de San José; Derek, quién participa por segunda vez en una campaña de U Fidélitas, recordó cómo apoyó al equipo de producción: “Para la grabación me pusieron varios outfits que no me gustaban, entonces les di mis ideas y las tomaron en cuenta. El primer día salgo en diferentes partes de San José, imaginando cosas chivísimas”.

Fiorela, a pesar de sus nervios iniciales, encontró el ambiente agradable. “Llegué el primer día a las 5 de la mañana y, la verdad, cuando desayuné se me quitó todo porque estaba muy rico y eso me puso de buen humor”, comentó entre risas.

Sin embargo, sí enfrentó algunas dificultades entre sus nervios y el buen ambiente de la producción. “El primer día hicimos una toma en la que tenía que actuar como si me despertaba la alarma, pero mientras esperaba me daba risa y teníamos que repetir la toma”, recordó entre risas.

Para Fiorela la experiencia tuvo un atractivo especial, ya que al estudiar en la modalidad 100% Virtual, lleva sus cursos desde su hogar.

“Lo más bonito fue que conocí a un montón de personas y fue un ambiente completamente diferente”, comentó con mucha satisfacción. Para mí fue muy difícil porque yo decía media palabra y me reía, no entiendo cómo la muchacha tuvo tanta paciencia conmigo. Fiorela Jiménez Mora

El día en el estudio

El segundo día de trabajo se enfocó en la producción en estudio, para realizar las fotografías y videos para redes sociales y otros medios. “Fue muy cansado, pero también muy bonito. Yo daba mis ideas y el equipo las captaba, las hacía y quedaban superbonitas. Todo el mundo fue muy amable”, comentó Derek.

Una visión similar de la producción es la de Fiorela. “Todas las personas eran lindísimas, superamables; en ningún momento nadie se puso serio conmigo, aunque había tomas que tenía que repetirlas como 50 veces”, narró entre risas.

Al final de la producción, los participantes se sintieron muy agradecidos por ser parte de una producción tan grande, pero solo vieron algunas fotos y videos, por lo que tuvieron que esperar hasta el lanzamiento oficial para ver el resultado de su esfuerzo en la campaña ¡Dale mundo a tu ingenio!

¡Dale mundo a tu ingenio!

Un balance de la experiencia

Derek reflexionó sobre su participación en esta y la pasada producción. “Esta campaña está más chiva que la anterior en la que participé, por el concepto y la producción. Las disfruté mucho por el buen trato y la posibilidad de aportar ideas”. Fiorela también demostró lo emocionada que estaba por ver el resultado final. “Solo vi lo que hicimos en el proceso y ya estoy toda emocionada. Quiero ver las fotos y todo lo demás”.

La campaña ¡Dale mundo a tu ingenio! de la U Fidélitas destaca la importancia de un entorno educativo que fomente la creatividad y el ingenio. A través de las experiencias de Derek y Fiorela, queda claro que la U Fidélitas no solo proporciona las herramientas necesarias para la educación, sino que también ofrece un espacio para que sus estudiantes puedan soñar, crear y alcanzar sus metas profesionales.

Vos también podés encontrar en la U Fidélitas el lugar perfecto para darle mundo a tus ideas y construir un futuro prometedor.