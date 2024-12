Arcos Dorados Costa Rica derriba barreras que limitan las oportunidades laborales para personas con discapacidad

Joseline Morera Cambronero, trabaja desde hace 6 meses en el restaurante McDonald’s de Cartago Centro. Aunque siempre contó con el apoyo de su familia, al llegar a la adultez enfrentó varios desafíos, entre ellos, ingresar al mercado laboral. Joseline, quien tiene una hemiparesia derecha, encontró en Arcos Dorados, la empresa que opera los restaurantes McDonald’s en Costa Rica y otros 19 mercados de América Latina y el Caribe, una oportunidad laboral formal, que le permitió aumentar su confianza y demostrar que sus capacidades son iguales a las de cualquier otra persona.

La empresa, comprometida con la inclusión, más allá del cumplimiento de las normativas legales, trabaja diariamente para generar oportunidades laborales para personas con discapacidad en toda América Latina y el Caribe, respaldada por su Comité de Diversidad e Inclusión. En Costa Rica, gracias a la alianza con la Fundación Yo Puedo, ¿Y Vos? y la Oficina de Intermediación de Empleo del Ministerio de Trabajo, Arcos Dorados ha contratado 50 personas con discapacidades, como síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista, discapacidades cognitivas, auditivas y físicas, entre otras.

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), menos del 30% de las personas con discapacidad en edad laboral tienen empleo formal en algunos países de América Latina. La “Encuesta Latinoamericana sobre Discapacidad” realizada por Incluyeme.com, refleja cifras similares, destacando que el 72,9% de las personas con discapacidad en la región están desempleadas y cerca de la mitad de ellos identifica su condición como la principal barrera para acceder a un trabajo.

Ante este panorama, Arcos Dorados, referente en inclusión con más de 2.400 personas con discapacidad en toda la región, busca dar visibilidad a buenas prácticas e historias para seguir promoviendo espacios laborales donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

Gracias a un ambiente seguro, inclusivo y humano, sumado a oportunidades de capacitación y su propia determinación, Joseline ha podido desarrollarse a nivel personal y profesional.

“He sobrepasado mis propios límites, ya que siempre la sociedad me ha limitado y descubrí que puedo atender a los clientes al igual que mis otros compañeros. La empresa me dio el voto de confianza y demostré que puedo ser útil más allá de las cuatro paredes de mi casa. Me hace sentir funcional, y que puedo dejar una huella positiva en los clientes y mis compañeros”,

— Joseline Morera